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決戰2020／反滲透法激化台商返鄉　李政宏：兩岸不需要對抗仇恨

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▲▼大陸台商返鄉,上海機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

2020台灣大選倒數48小時，今（9日）一早在上海浦東機場一、二號航站樓，就陸續湧現返台投票人潮，大陸全國台企聯會長李政宏直言，此次大選台商返鄉特別踴躍，主要就是因為「反滲透法」的通過，充分體現執政者的專橫，也造成許多人的恐慌。他呼籲，兩岸要交流合作，而不需要仇恨跟對抗。

根據藍營統計，本次大選專程返台，在1月11日投下神聖一票的大陸台商、台胞預計有25到30萬人，規模有史以來最大，同時據地方台商協會統計，光上海返台人數就超過5萬人。

▲▼大陸台商返鄉,上海機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海浦東機場返台航班值機人潮。

李政宏搭乘今天中午的班機返台，他在登機前告訴《ETtoday新聞雲》記者，相比過去幾次大選，這次台灣人返鄉投票特別踴躍，「我想特別是這次反滲透法的通過，充分體現了執政者的專橫，還有他們的傲慢。」

李政宏認為，兩岸需要交流合作，而不需要仇恨跟對抗。因此他也在機場代表大陸台商團體喊話，表示希望每個人都能為了自己和子孫的未來，投下神聖的一票，「重新奪回兩岸的和平交流跟永續發展，還有免於恐懼的回家的路。」

▲▼上海台商返鄉投票,返鄉投票,機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

談到選後的兩岸關係，李政宏提到，對台商而言，當然希望兩岸關係能重新修補，因為在當前美國高舉單邊主義、全球環境詭譎多變的情況下，中華民族更應加強合作，以謀取更大的利益、福祉。

值得注意的是，由於國民黨候選人韓國瑜將於今晚於凱達格蘭大道，舉辦藍營大團結造勢晚會，不少台商在機場坦言，自己除了投票，也是想專程參加造勢活動，更有於上海轉機的美國華僑說，自己是資深韓粉，「以前都在電視上看，今天有機會，一定要把握。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

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