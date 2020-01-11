快訊／吞下第5場敗仗！宋楚瑜：女兒說終局之戰還有續集

▲ 2020開票之夜，宋楚瑜致詞與謝票。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大結果即將揭曉，開票作業已進入尾聲，由於票數差距與藍綠候選人差距過大，親民黨總統候選人宋楚瑜與副手人選余湘在11日晚間8時抵達競選總部發表感想，他和余湘和親民黨幹部都接受人民所做的決定，但他也說女兒告訴他，終局之戰有續集。

宋楚瑜說，宋楚瑜指出，現在結果由人民做了決定，他和余湘和親民黨幹部都接受人民所做的決定，這不就是我們所期待台灣民主的價值，要尊重人民所做的決定，非常感謝拔刀相助，打出這樣的戰役。

宋楚瑜強調，他要謝謝余湘，如果沒有找了她，根本不可能參選，而且他還一魚兩吃，謝謝于美人幫忙，也謝謝郭董事長把重要幹部借給我們，還有滕西華、李鴻鈞，他們對我的幫忙，這一次在中華民國立委選舉，創下一個讓我們驕傲的紀律，時間最短，11月到今天還不到三個月，兩個多月能夠讓人民對重要的問題，看出未來到底怎麼走。

對於四年後是否參選，宋楚瑜表示，剛剛于美人幫他答覆了，但是女兒宋鎮邁要他不要這樣講，說她有不少意見，她說終局之戰還有續集，不要去講以後的四年，台灣未來四年能不能過去，才是大家更應該關心的，「不是關心我還要不要選」。

宋楚瑜抵達競總後，立即向支持者致意，支持者激動的不斷高喊「台灣有你真好」，鼓掌為宋楚瑜加油應援。

宋楚瑜在去年11月他宣布參選時，曾坦言大家都心知肚明，他距離「凍蒜」的門檻依舊很遠，「但當我決定要踏上政治生涯的最後一哩路時，我既不悲憤也不氣餒，我的內心反而舒坦自在，因為我知道這場選舉是我距離從政初心最近的一次」。

宋楚瑜分別在2000年、2004年、2012年、2016參與中華民國總統選舉，4次都未能如願當選，如今再次參與2020大選，「終局之戰」吞下第5場敗仗。

正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。