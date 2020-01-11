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鏡頭前「神器大開」狂晃！他社交媒體刷到愛妻影片…一看「同事PO出」腦充血

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▲▼老公微信朋友圈刷到老婆全裸影片。（圖／翻攝自微博）

▲老公微信朋友圈刷到老婆全裸影片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在浙江省杭州市工作的夏哥（化名）4日13時左右突然接到一個好朋友的電話，可是發現對方在電話中欲言又止，「他最後只說快看下朋友李爭（化名）的朋友圈！」他一頭霧水，隨即滑手機點開，看到了讓他氣血翻騰的一則高清無碼影片，「影片主角是我老婆，臉和身體各個隱私部位清晰可見。」

據《杭州交通廣播》報導，原來，夏哥和李爭都是浙江省杭州市某公司的員工，兩人除了是同事，還有一層「特殊的關係」，李爭曾是夏哥老婆小晴（化名）的前男友。

夏哥氣炸表示，這個短短15秒的影片對於自己來說每1秒都是煎熬。隨後，他看完立馬抖著手撥了110，向半山派出所報警。

▲▼老公微信朋友圈刷到老婆全裸影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼同事李爭不滿前女友結婚了，氣炸報復。（圖／翻攝自微博）

▲▼老公微信朋友圈刷到老婆全裸影片。（圖／翻攝自微博）

夏哥控訴，老婆的確和李爭交往過，但2019年3月就和自己結婚了，「而且現在我老婆已經懷孕37周了。」他還透露了一個細節，「實發前一天晚上，李爭到我家中進行糾纏，說要去找我老婆公司長官『談』，嚇得她當場羊水破了，只能提前剖腹產，現在孩子還在醫院的ICU觀察。」

接到報警後，派出所警員立即通過調查，掌握了李爭行動軌跡，並於6日中午將他抓獲歸案。面對冰冷的手銬，面對將要受到的懲罰，李爭後悔不已，他說，「自己為了小晴還離了婚，沒想到對方轉頭就和別人結婚了，自己都不知道。」

不過，他透露，情緒突然失控是因為，「直到最近和小晴還是每個禮拜都見面、關係親密，所以就是想報復、噁心一下他們。」目前，李爭因侵犯他人隱私被行政拘留處罰。

我該答應女友嗎？

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