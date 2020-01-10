親妹懷前男友種！2人將奉子成婚　家人勸她「祝福」：姪女該有阿姨的愛

▲女網友遭妹妹和前男友同時背叛相當崩潰。（圖／達志／示意圖）

實習記者謝汶穎／綜合報導

八點檔劇情真實上演！一名女網友在網路分享發生在自己身上的荒謬經驗，她表示自己的前男友搞大別的女生肚子，對象卻是她的親妹妹，現在他們即將結婚，家人希望她能夠祝福，讓她相當崩潰上網求助，問大家到底該如何是好。

據《每日郵報》報導，一名網友7日在Reddit論壇訴苦，表示她和前男友在一起3年的時間，沒想到在最後6個月，男方卻劈腿自己的妹妹，甚至還搞大妹妹的肚子，現在兩人要奉子成婚了，讓遭受男友劈腿、家人背叛的她相當崩潰，甚至因過度傷心走不出來，而向心理醫師求助，醫生則建議她應該要遠離他們2人，這樣對她來說才是最好的辦法。

她表示，「我知道自己前任是個卑鄙的人，但妹妹的欺騙對我造成更大的傷害。」她說，起初她的家人都是站在她這邊的，但因為妹妹要結婚了，父母都很期待迎來他們第一個孫子，因此開始說服她「讓過去停留在過去」，甚至表示她這個阿姨應該給這個未來的姪女更多的愛。

AITA for refusing to go to my sister's wedding? https://t.co/QQPHDjEdnR pic.twitter.com/q3leBlLUw9 — Am I the Asshole? (@AITA_reddit) 2020年1月7日

對於這個荒謬的發展，她則堅決的表示，不想假裝扮演幸福的家庭，而婚禮應該是對雙方給予祝福的場合，但因為自己無法祝福他們，所以也不會前往參加兩人的婚禮。她認為這麼做才是對自己好的決定。

這篇文章獲得網友廣泛支持，紛紛表示「劈腿的情侶通常不會有太好的結局。」「他們不尊重妳，妳也不需要給他們尊重。」但也有網友表示「可以不原諒他們，但要去學著放下，才可以尋找自己的幸福。」