親妹懷前男友種！2人將奉子成婚　家人勸她「祝福」：姪女該有阿姨的愛

▲女網友遭妹妹和前男友同時背叛相當崩潰。(圖/達志/示意圖)

實習記者謝汶穎/綜合報導

八點檔劇情真實上演!一名女網友在網路分享發生在自己身上的荒謬經驗,她表示自己的前男友搞大別的女生肚子,對象卻是她的親妹妹,現在他們即將結婚,家人希望她能夠祝福,讓她相當崩潰上網求助,問大家到底該如何是好。

據《每日郵報》報導,一名網友7日在Reddit論壇訴苦,表示她和前男友在一起3年的時間,沒想到在最後6個月,男方卻劈腿自己的妹妹,甚至還搞大妹妹的肚子,現在兩人要奉子成婚了,讓遭受男友劈腿、家人背叛的她相當崩潰,甚至因過度傷心走不出來,而向心理醫師求助,醫生則建議她應該要遠離他們2人,這樣對她來說才是最好的辦法。

她表示,「我知道自己前任是個卑鄙的人,但妹妹的欺騙對我造成更大的傷害。」她說,起初她的家人都是站在她這邊的,但因為妹妹要結婚了,父母都很期待迎來他們第一個孫子,因此開始說服她「讓過去停留在過去」,甚至表示她這個阿姨應該給這個未來的姪女更多的愛。

