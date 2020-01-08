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前男友送「10萬LV包」被偷走！　警察找回鑑定後傻眼：這是假的

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▲杭州韓小姐LV包被偷又尋回，這才知道原來包包是假的，這樣的劇情連警察都傻眼「像坐雲霄飛車」。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

▲杭州韓小姐LV包被偷又尋回，這才知道原來包包是假的，這樣的劇情連警察都傻眼「像坐雲霄飛車」。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

記者劉亭／綜合報導

杭州一名韓小姐的包包在公司不見了，是前男友送的精品LV肩背包，價值2萬多元人民幣（約10萬元新台幣），讓她急得趕緊報警。員警隨後找到小偷，並且找回失竊包包，沒想到送檢驗後發現，包包是假的。

根據《1818黃金眼》報導，杭州西溪派出所 徐警官表示，當天接獲報案後，因為包包單價較高，因此也比較重視，查看現場監視器發現，一名男子形跡可疑，蹲在韓小姐椅子旁邊不斷東張西望。公司員工表示，這名男子自稱是來修椅子的。

▲杭州韓小姐LV包被偷又尋回，這才知道原來包包是假的，這樣的劇情連警察都傻眼「像坐雲霄飛車」。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

徐警官表示，確認之後公司並沒有找人維修椅子，在當晚10時許，韓小姐報案不到6小時，就抓到了該嫌犯35歲的張男。警方在張男的家中起出韓小姐的LV斜背包，裡面的銀行卡、身分證、公車卡、耳機和15塊現金都還在。

之後警方在張男的手機中發現，原來他已聯絡好上海一名願意收二手包的賣家，由於必須視實品狀況，以5000-9000元人民幣（約22500-40500元新台幣）收購，張男才準備明天過去「脫手」，結果警方就破門而入。

▲杭州韓小姐LV包被偷又尋回，這才知道原來包包是假的，這樣的劇情連警察都傻眼「像坐雲霄飛車」。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

之後為了工作需要，警方拿這個LV包包去進行鑒定。徐警官表示，結果出來之後，「價值只有900多元人民幣（約4100元新台幣），也是讓我們大吃一驚，這個包是一個假包」。韓小姐則表示，這個LV包包是前男友送的，不清楚到底是真的還是假的。

原本警方對張男採取刑事拘留強制措施，由於鑑定出來包包是A貨，價格不到刑事案件，之後對他改回了治安拘留。據瞭解，張男在2018年11月份因為盜竊罪，被判處有期徒刑10個月，2019年9月才刑滿釋放，結果馬上又犯了。

▲杭州韓小姐LV包被偷又尋回，這才知道原來包包是假的，這樣的劇情連警察都傻眼「像坐雲霄飛車」。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

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