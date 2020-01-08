獨／搶愛謝和弦2女開戰！莉婭砲「先按讚我前男友」　扣嫂：根本不認識

▲Keanna表示對於對方的指控，根本就是一頭霧水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》獨家報導謝和弦老婆Keanna面對老公與直播主莉婭放閃，338字的回應當中提到：莉婭初次與謝和弦的約炮時間點是在去年的12月4日，不過面對Keanna選擇不再沈默，態度強硬的指控，莉婭也透過IG限時動態反擊對方「明明就是妳先按讚了我前男友」，對此記者求證Keanna，她表示：「我根本不知道他前男友是誰？」

7日Keanna在338字的回應當中提到：「因為目前只有妳被爆出來，畢竟其他女生們現在都避之不及也不敢聯絡，只剩下彼此，所以乾脆一起演出的好像認識很久感情深厚，其實11月底還在跟別的男生曖昧，跟我先生第一次見面也不過是12月4號的溫泉約炮，當時還故意追蹤我、洗我IG的讚要我發現注意到妳，真的是心機心醜一次到位」。

▲莉婭在IG限時動態當中發文隔空開戰。（圖／翻攝自IG）

隨後沒有多久，直播主莉婭也隨即在IG限時動態當中發文，被解讀是對於Keanna的回應，這段文字當中就說到：「被害妄想症，一切都是你不愛了嗎，這首歌惹的禍，全世界最傻眼的依舊是我……明明就是妳先按讚了我前男友」。

面對這樣的說法，Keanna也認為莉婭是在嗆自己，但同時也說了2次：「亂說我按讚她前男友？我根本不知道他前男友是誰...」、「我完全不知道是誰，一頭霧水」。同時對於莉婭的發文，Keanna選擇在IG不回應這件事，單純的就「謝謝大家相信我也挺我」。

▲Keanna隔空回應。（圖／翻攝自IG）

根據Keanna友人透露選擇不再沈默：「我不攻擊，只澄清那些抹黑的事實」，單純想要澄清自己，也不想被對方帶風向「攻擊」，同時更沒有想要傷害謝和弦，希望他能夠遠離大麻、振作起來。

▲Keanna貼出自己目前的情況照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）