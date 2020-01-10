嘿咻國中女致懷孕生子　20歲男承諾照顧獲緩起訴

▲桃園市韋姓男子去年2月與14歲少女交往，兩人發生多次親密關係導致少女懷孕，事後遭社工察覺通報。（示意圖／取自免費圖庫Visualhunt）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市韋姓男子2018年起與14歲國中少女交往，去年2月起兩人發生多次性行為導致少女懷孕，案經社工察覺後通報桃園市警局婦幼隊，警方將韋男送辦，韋男坦承與少女兩情相悅發生親密關係，也願意照顧少女與所生之子，少女母親也選擇原諒而未提告；檢方依對滿14歲未滿16歲男女性交者罪嫌，10日偵結予以緩起訴處分。

檢警調查，20歲的韋姓男子於2018年11月起與14歲還在就讀國中少女交往成為男女朋友關係，去年2月間某日，韋男邀少女到其住處，在不違背少女意願下發生性行為，此後在住處又發生多次性行為導致少女懷孕。

少女懷孕後被校方察覺通報桃園市家暴中心，社工查訪屬實後通報桃園市警局婦幼隊，再將韋男依妨害性自主罪嫌移送桃園地檢署偵辦，韋男在偵訊時坦承與少女發生性行為，但願意負責照顧少女與其所生之子，少女母親也選擇原諒沒有對韋男提出告訴。

檢方認為，韋男經偵訊後坦承犯行且犯後態度良好，歷經司法偵查程序後應有所警惕，暫緩對韋男追訴，依對滿14歲未滿16歲男女性交罪嫌，偵結予以緩起訴處分，為期1年，緩起訴處分確定之日起6個月內向國庫支付1萬元並參加法治教育課程1場次。

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