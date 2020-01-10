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影／選前之夜高市府團隊力挺　葉匡時轟：民進黨過去在幹什麼！騙人的金光黨

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記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

2020總統大選進最後關頭！國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜造勢會，就選在兵家必爭之地的台糖物流園區，活動從晚間6點開始，主辦單位就喊出湧進10萬人。高雄市副市長葉匡時上台時，他說，路平水溝通這對市府來說沒有什麼特別了不起，但奇怪的是民進黨過去都不會做，什麼道理？為了選舉欺騙高雄人，大南方計畫，過去在幹什麼，騙人的金光黨。

▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長葉匡時帶領市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長葉匡時帶領市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄選前之夜，支持者高喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄選前之夜，支持者高喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，活動時間從晚間6點起到10點，現場擺出5萬張椅子，力拼50萬人到場響應支持，約晚間6點謝龍介就先上台講話，主辦單位就宣布破10萬人。

▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長葉匡時帶領市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長葉匡時帶領市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

緊接著高雄市府團隊上台，副市長葉匡時代表說話，他說「短短一年做了路平、路可以跟台北一樣，水溝通了，偏鄉有公車小黃計程車，雙語教育一年增加20所，這對市府來說沒有什麼特別了不起，但奇怪的是民進黨過去都不會做什麼道理，應該下架，為了選舉欺騙高雄人，大南方計畫，過去在幹什麼，騙人的金光黨，高雄負債韓國瑜一年已做出成績，高雄要翻轉必須讓韓國瑜變韓總統，南方才會崛起。」

葉匡時指出，蔡英文執政後新生兒越來越少，因為年輕人不敢生不能生，對未來不確定，經濟蕭條、空氣差，這沒有希望，如果讓民黨繼續執政我們就不敢有未來，為了下一代，將總統投韓國瑜。

「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，活動時間從晚間6點起到10點，主持人邀請到謝龍介及許淑華，上台助講的部分依序由周錫瑋、高雄市副長葉匡時、李四川、前台中市長胡志強、前台東縣長黃健庭，還有3位神秘嘉賓登台，位已經證實是台東愛心菜販除陳樹菊，而韓國瑜將於晚間9點5分上台，過程中還會與新北板橋晚會進行連線。

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