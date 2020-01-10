吳念真臉書溫情喊話！450字催票「今晚早點睡」…上萬網友讚爆：好體貼

▲吳念真解釋了家中長輩的難處。（圖／翻攝吳念真臉書）



記者柯振中／綜合報導

2020大選已進入倒數階段，各黨候選人使出渾身解數拉票。知名導演吳念真10日在臉書上溫情喊話，小朋友不應與長輩爭辯，短短450個字寫出了長輩接收資訊的難處，他同時呼籲，「今晚早點睡，明天 才沒有忘記或懶得去投票的理由。」貼文發出才短短30分鐘，立刻收穫了超過1萬個讚，更有上千則分享；不少網友紛紛在下面大讚，「很柔軟體貼的一篇文章。」

吳念真在臉書的發文如下：

親愛的小朋友（對我來說，55以下的都是）：

如果你現在還在跟長輩爭辯

或者以冷漠、不屑的神情

面對長輩們的「異」見

其實 不要這樣

你有沒有想過

或許正是你平常太少和他們接近

太少陪伴和聆聽

甚至不耐煩他們的詢問

以致於他們只能從LINE的群組中

找到他們想要的伙伴、想聽的聲音

更何況也許你教過他們怎麼用line

卻從沒教過他們怎麼用google

所以他們的消息和資訊的來源都那麼重複且單一

別以為你所確認的「道理」

他們就該理所當然地接受

憑什麼？

其實 在他們的心裡

你永遠都是「囝仔」

他們會說「我吃的鹽比你吃的米還多」

而 更重要的是

他們生命中最燦爛 、最值得驕傲的事都已成為記憶

當然他們會特別懷念那個時代 以及 某個人物

而對你來說 那或許已經是過去的歷史

時代早已改變 更不可能重複

理解這些 你應該清楚 爭辯、賭氣 都沒有意義

眼前最重要的是

明天一定要去投票

如果多數人的決定都跟你的一樣

或許你就有機會 擁抱一下你的長輩

跟他們說：其實，我們都很敬重、感謝你們過去的成就

今天 我們才能這麼安心、自在地決定我們的未來

今晚早點睡

明天 才沒有忘記或懶得去投票的理由

貼文發出才短短30分鐘，已有1.6萬個網友按讚，更有上千則分享。許多網友看完後相當有感觸，紛紛在下方留言，「很柔軟體貼的一篇文章」、「不要因為支持的人不同就分裂，投完票大家都還是同一國人」、「吳導的言詞都太暖了，也很有說服力」、「只有念真情，台灣真性情」、「吳導怎麼這麼溫暖，嗚嗚嗚嗚」、「寫得很好，投完票以後一起多花點時間陪伴家中的長輩吧」。

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