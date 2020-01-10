吳念真臉書溫情喊話！450字催票「今晚早點睡」…上萬網友讚爆：好體貼

▲吳念真解釋了家中長輩的難處。（圖／翻攝吳念真臉書）
記者柯振中／綜合報導
2020大選已進入倒數階段，各黨候選人使出渾身解數拉票。知名導演吳念真10日在臉書上溫情喊話，小朋友不應與長輩爭辯，短短450個字寫出了長輩接收資訊的難處，他同時呼籲，「今晚早點睡，明天 才沒有忘記或懶得去投票的理由。」貼文發出才短短30分鐘，立刻收穫了超過1萬個讚，更有上千則分享；不少網友紛紛在下面大讚，「很柔軟體貼的一篇文章。」
吳念真在臉書的發文如下：
親愛的小朋友（對我來說，55以下的都是）：
如果你現在還在跟長輩爭辯
或者以冷漠、不屑的神情
面對長輩們的「異」見
其實 不要這樣
你有沒有想過
或許正是你平常太少和他們接近
太少陪伴和聆聽
甚至不耐煩他們的詢問
以致於他們只能從LINE的群組中
找到他們想要的伙伴、想聽的聲音
更何況也許你教過他們怎麼用line
卻從沒教過他們怎麼用google
所以他們的消息和資訊的來源都那麼重複且單一
別以為你所確認的「道理」
他們就該理所當然地接受
憑什麼？
其實 在他們的心裡
你永遠都是「囝仔」
他們會說「我吃的鹽比你吃的米還多」
而 更重要的是
他們生命中最燦爛 、最值得驕傲的事都已成為記憶
當然他們會特別懷念那個時代 以及 某個人物
而對你來說 那或許已經是過去的歷史
時代早已改變 更不可能重複
理解這些 你應該清楚 爭辯、賭氣 都沒有意義
眼前最重要的是
明天一定要去投票
如果多數人的決定都跟你的一樣
或許你就有機會 擁抱一下你的長輩
跟他們說：其實，我們都很敬重、感謝你們過去的成就
今天 我們才能這麼安心、自在地決定我們的未來
今晚早點睡
明天 才沒有忘記或懶得去投票的理由
貼文發出才短短30分鐘，已有1.6萬個網友按讚，更有上千則分享。許多網友看完後相當有感觸，紛紛在下方留言，「很柔軟體貼的一篇文章」、「不要因為支持的人不同就分裂，投完票大家都還是同一國人」、「吳導的言詞都太暖了，也很有說服力」、「只有念真情，台灣真性情」、「吳導怎麼這麼溫暖，嗚嗚嗚嗚」、「寫得很好，投完票以後一起多花點時間陪伴家中的長輩吧」。