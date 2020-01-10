屏東女駕車開直播鬧自殺　手腕流血！警破窗救人

▲屏東縣內埔警分局員警及時找到開臉書直播鬧自殺的女子送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一名女子駕車開臉書直播鬧自殺，內埔警方獲報查出他手機移動方向，出動大批員警攔截加入救援行列，終於大新路找到她駕駛車輛，發現她手腕及衣褲沾滿血跡，精神恍惚，打破車窗救人，經救護人簡單包紮，送醫救治。

▲找到女子。

內埔警分局龍泉所日前晚間接獲110通報，報案人表示，其小姑於臉書直播鬧自殺，且駕車往龍泉方向行駛，經定位其手機發話位置係在內埔鄉老埤村路段。

龍泉所長張智榮立即率領警員劉家暐及吳傳傑前往搜尋，該分局勤指中心也調派內埔所及新北勢所4名警力加入搜尋行列，經警方不斷奔波後，終於在大新路旁的空地，發現她的車輛，員警見她躺駕駛座，神情恍惚，且手腕及衣褲均沾滿鮮血，立即敲打車窗將人救出，並由救護人員現場初步包紮，最後警方除了聯繫家屬，陪同她坐上救護車，前往醫院做後續治療。

張所長表示，救出女子當下，她情緒非常不穩定，由於手腕傷口處不斷冒出鮮血，警方只能不停安撫她情緒，好讓救護人員能順利包紮傷口，最後在員警的攙扶下，她坐上救護車前往醫院接受進一步的治療，結束這場自殺驚魂記。

家屬向警方表示，女子患有憂鬱症，平時也有服用精神疾病之藥物，當晚疑似精神不佳逕自開車離家，且在個人臉書上直播表示要自殺，幸好友人發現，撥打110報案，否則後果難以想像，也感謝警方積極協助救人。

分局長蔡耀順肯定張所長等7員警積極搜尋救人精神，避免憾事發生，值得同仁學習。

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