統促黨不只想統一　還希望恢復聯考制度

▲統促黨黨主席張安樂。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

統一促進黨在2020大選中推出10名區域立委候選人以及7名不分區立委名單，統促黨除了主張統一外，在選舉公報上還希望恢復「聯考制度」。勞動黨則是為了勞工議題發聲外，還希望能夠增加富人稅。

統一促進黨黨主席張安樂在2005年正式註冊組黨，政治主張是在一國兩制互相尊重的前提下，兩岸的和平統一是台灣前途最好選擇，也是兩岸人民幸福最大的保證。統促黨在這次競選的口號是，「台灣安全、人民有錢。」

選舉公報上，統促黨除了有「台灣安全、人民有錢」的訴求外，還有「打破立法黑箱作業」、「照顧新住民、原住民」，另外還有一項是「終結教改亂象，恢復聯考制度。」。恢復聯考制度也是本次19個政黨中，唯一提出這項教育政策的政黨。

大學聯考從1954年開始，經歷過舊制大學聯招（1972年～1983年），再到新制大學聯招1984年到2001年才迎來最末屆大學聯招。

勞動黨主打工人權益，自1989年創黨已經超過30年，不過不曾進入過國會，今年在選舉公報中的政見中，絕大篇幅提到勞工權益，另外也對政府過去一路對富人減稅不滿，訴求開徵各種富人稅、資本利得稅，讓租稅負擔率回復到1990年的水平，預計可以增加1兆元以上的國庫收入。

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