小賣家網拍盜圖侵權判賠3萬　保二總隊一年接獲累積上千件

▲網拍賣家注意，隨意取用其他賣場的圖片刊登使用，已經觸犯著作權法。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

拍照上傳、商品立即刊登上架，在線上開店做生意越來越容易，許多人把網拍作為兼職或副業，但為了讓商品看起來美觀，直接盜圖來用的情形不少，保二總隊刑事警察大隊統計去年8月至少接獲近200件網拍盜圖投訴案件，這類案件在一年內累積達上千件，其中就有侵權賣家因此賠償3、4萬元，付出代價。

網拍進入門檻低，是時下正夯的網路創業模式之一，除了專職賣家，也有上班族、學生或全職主婦兼差賺取額外收入，不過刊登販售的商品圖卻不見得是自己拍攝後製，擅自從google圖片、其他人的網路賣場、上游的對話記錄中截取圖片來刊登使用，這樣的盜圖行為已經觸犯著作權法。

▲保二總隊刑事警察大隊呼籲，自己的賣場圖片，自己拍攝製作。（圖／翻攝自保二總隊刑事警察大隊臉書）

即使圖片沒有浮水印、沒有載明「不得轉載」，也不代表可以隨意自由使用，保二總隊刑事警察大隊在臉書中宣導提到，「著作權法規定著作標的在完成的當下即享有著作權，並不需要有浮水印，或載明不得轉載，別人的圖片沒有浮水印不代表你就可以隨便取用」。

根據保二總隊刑事警察大隊分享，嫌疑人往往抱著僥倖心態，認為應該沒關係，沒人會跟小賣家計較，結果被投訴後，才生氣哭訴一件商品不過賺10元、20元，卻被要求賠償金額3、4萬元，不符合比例，但卻沒想過廠商在背後付出許多成本，每一張商品圖都是花錢請員工或專業廣告公司製作的成果。

保二總隊刑事警察大隊呼籲業者應建立正確法治觀念，否則可能觸犯著作權法第91條「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。」