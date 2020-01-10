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社會 社會焦點 保障人權

台南女網拍帳號被盜賣禁藥　盜用者傳訊嗆抓不到：妳的評價好

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記者黃翊婷／綜合報導

台南黃姓女子去年8月接獲衛生局通知，說自己違法販售禁藥，這才知道是網拍平台露天拍賣的帳號被盜，沒想到盜用者竟然主動聯繫，希望不要把事情鬧大，還嗆「反正抓不到我」，讓她非常生氣。其實，帳號被盜這件事在資訊發達的現代社會，民眾或多或少都有遇過，假如被盜的是網拍帳號，記得一定要到警局報案拿三聯單，才不會讓麻煩越滾越大。

根據《自由時報》報導，黃女直到接獲衛生局通知才知道帳號被盜，雖然她立即向客服申請停權，但盜用者仍利用另一個網拍平台找上門，企圖用苦肉計說服讓出帳號，同時承諾願意負擔衛生局罰款，「現在生意難做，是同行惡搞」、「妳的帳號評價好，我買來做網拍」；她一聽更氣，直接反嗆對方不能用這些理由合理化自己的違法行為，結果卻收到一句「反正妳抓不到我」的回答，實在吞不下這口氣，才決定站出來公開這一切，提醒大家小心。

▲▼駭客。（圖／取自免費圖庫pixaby）

▲盜用者主動聯繫黃女，聲稱帳號是自己花錢買來的。（示意圖／取自免費圖庫Pixaby，與本案無關）

由於該名盜用者賣場使用的電話也是亂填的，警方雖然已經著手調查，但要追出背後「主使者」，恐怕還需要一些時間。事實上，各大網拍平台因為帳號申請方便，容易成為有心人士的下手目標，《ETtoday新聞雲》過去曾報導，要是不小心遇到網拍帳號被盜，記得一定要趕快登入更改密碼，並下架不是自己刊登的商品，同時也要告知得標者這個狀況，請對方切勿付款。

接著，民眾可以向防詐騙電話165說明情況，並請拍賣網站的客服處理，最後再到警局報案拿三聯單，這樣就能初步確保整件事情不會越滾越大。當然，事後民眾也得自行掃描一下電腦、手機，看是否有被安裝病毒等惡意程式，平時不妨也多注意個人的帳號是否有異常動態，才不會讓自己和他人的權益受損。

▼如果是露天拍賣的帳號異常，可以透過官網向客服反應。（圖／翻攝自露天拍賣網站，下同）

露天拍賣帳號異常問題申訴。（圖／翻攝自露天拍賣網站）

▼露天拍賣也有提供帳號登入兩步驟驗證，讓會員多一層保障。

露天拍賣帳號異常問題申訴。（圖／翻攝自露天拍賣網站）

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