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網拍色狼「偽催眠術」迷昏性侵少女　錄私密影片再逼床戰：每天洗澡視訊

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▲▼催眠術,催眠。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

▲許男聲稱會催眠術，能藉此為人治療情感問題。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

臉書暱稱「柴小志」的33歲許男，因自稱能透過催眠術幫人解決問題，在臉書認識未滿18歲的小芳（化名）後，將對方約到家裡迷昏性侵，之後2個月內又陸續以威脅公布私密影片、照片為手段，和小芳多次性交。警方在許男手機及電腦存檔裡搜出多名女性私密影片，台北橋頭地方法院法官則在首波審結2名少女受害案後，判許男10年8月徒刑。

判決書指出，國中學歷的許男平日經營網拍，並自稱可透過催眠術化解心結，2017年2月初，因收到小芳詢問家人相處問題的解決方法後，將對方約到家中。許男在家中對小芳施以催眠術後，趁小芳全身癱軟無力、昏昏欲睡的當下，脫下對方衣褲進行猥褻，並用手機錄下全程。等小芳清醒後，許男又不經同意拍下小芳為自己口交的過程。

接下來1個月，許男不但以公布影片給小芳家人為手段，威脅小芳再到家中發生性關係，還要小芳每天洗澡時視訊、傳裸照供自己欣賞。小芳最終因無法忍受而向警方告發許男惡行；同年4月間，警方到許男家中搜出電腦和手機，並找到許男錄下的猥褻及口交畫面。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲小芳被強制猥褻後，意識清醒的狀態下為許男口交，但被偷錄影片，之後更被威脅再次發生性關係。（圖／翻攝pixabay）

小芳在庭上表示，第一次到許男家，意識清楚知道許男正對她進行催眠，但直到喝下許男給她的水，才開始感到昏沉想睡，而2月初的口交行為以及3月初的性交行為，都是合意性交，但許男錄下的影片全部沒有經過她的同意，加上先前迷昏猥褻和恐嚇威脅等，已經身心受創。許男則坦承錄下影片，但始終否認有違反當事人性交意願。

另外，許男硬碟也被搜出和其他少女性交影片，但部分當事人仍未確定；橋頭法院法官於2019年12月審結首波2名少女受害案，依強制猥褻、強制性交和脅迫少年拍攝猥褻行為等罪，審酌許男累犯身分，將他判處10年8月徒刑，可上訴。

許男於同月向橋頭地院聲請具保停止羈押，希望讓父親付出保釋金後能得到釋放，「之前我另外被通緝的案件，台南地檢署已經不起訴我了，我沒有被通緝的疑慮，我已經被收押7個多月快8個月了，證人也已經都交互詰問完畢了，之後我爸爸也會陪我面對司法，希望可以讓我交保。」

法官則認為許男犯罪嫌疑重大，涉強制性交罪、兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項等罪，有羈押之必要，且符合比例原則、最後手段性原則，因此駁回許男聲請。

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