谷阿莫「說電影」涉侵權被起訴　經調解迪士尼等3片商撤告

▲谷阿莫被5間影視公司控告侵害著作權案，日前已與3家片商和解。（圖／記者劉昌松攝）

記者徐愷昕／台北報導

網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完XXX電影」等系列影片走紅，但也因為用短時間濃縮、剪接透露電影情節，被迪士尼等電影版權公司控告侵權。經檢察官依違反《著作權法》起訴後，谷阿莫日前已與5家片商調解，目前確定其中3家片商撤告，台北地院2019年12月25日判公訴不受理。

谷阿莫自2015年起，將長達數小時的電影或電視影集，剪輯成3至11分鐘不等「X分鐘看完XX電影」系列短片在Youtube上發佈，以精簡的旁白透露電影情節，吸引一票死忠粉絲訂閱觀看。

美商迪士尼、得利影視、又水整合、科科電速及車庫娛樂等5家影視公司不滿，認為谷阿莫擅自取用電影片段，已經違反《著作權法》構成侵權，且因谷阿莫的劇透，使觀眾購票進場意願降低，因此提起告訴。

案經台北地院審理，雙方在調解後，日前谷阿莫已與美商迪士尼、得利影視、車庫娛樂3家片商達成和解，法官2019年12月25日判公訴不受理；至於又水整合及科科電速未撤告，仍持續審理中。

▲谷阿莫被5間影視公司控告侵害著作權案，日前已與3家片商和解。（圖／記者范綱儀攝）

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