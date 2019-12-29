Apple Watch疑侵犯專利　紐約大學教授提告索討權利金

▲紐約大學心臟學家威賽爾日前狀告蘋果侵犯其註冊的心率監測發明專利。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Apple Watch的心率監測技術功能已有多起「救人」案例，但紐約大學心臟學家威賽爾（Joseph Wiesel）日前狀告蘋果侵犯其註冊的心率監測發明專利，要求蘋果支付權利金。

Apple Watch可以被動地監視使用者的心律，在偵測到不規則的心跳時即會發出通，而較新的Apple Watch型號也支援使用數位錶冠來收集ECG心電圖。不過，Apple Watch這項功能卻遭威賽爾質疑侵權，他27日向布魯克林聯邦法院控告蘋果使用了他註冊的心跳監測專利技術。

該專利於2006年3月授予威賽爾。據威賽爾說法，他的專利發明在監測心房纖維顫動（atrial fibrillation）上代表著一個「開創性的跨步」，能監測「一系列時間間隔內的不規則脈搏跳動」。

威賽爾稱，他曾於2017年9月與蘋果就「建立合作夥伴關係」進行了接觸，並向蘋果提供了該專利的詳細資訊，但蘋果並未接受他的要求。威賽爾表示，蘋果拒絕透過真誠的談判來免除這場訴訟，他要求法院禁止蘋果在未經許可及未支付權利金的情況下使用他的專利技術。截至目前為止，蘋果尚未回應。

近年來，蘋果持續以「健康偵測」功能作為其設備的主要賣點之一，特別是Apple Watch，該公司執行長庫克（Tim Cook）曾多次表示，他認為蘋果對人類最大的貢獻將來自醫療領域。隨著Apple Watch的後繼機型相繼推出，該設備與醫學界有著愈來愈多的聯繫。

據市場調研公司Strategy Analytics日前發布的報告，Apple Watch今年第三季的出貨量達680萬支，較去年同期的450萬支增長了51%。市場調查機構IDC也預估 Apple Watch將在未來幾年持續引領智慧手錶市場，拉抬智慧手錶市場的整體銷量。

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