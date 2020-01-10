竹縣第二選區／國會政黨聯盟邱靖雅「挺韓國瑜」拉抬聲勢　威脅藍綠陣營

▲國會政黨聯盟新竹縣第二選區立委候選人邱靖雅力挺韓國瑜。（圖／翻攝Youtube）

記者游郁香／綜合報導

2020大選進入倒數最後一天，新竹縣第二選區呈現「三角督」局面，其中國會政黨聯盟提名的邱靖雅在竹北實力深厚，連2屆縣議員選舉都是竹北最高票，被認為會對藍綠陣營造成大威脅。邱靖雅近日作客Youtuber比特王的節目，公開力挺國民黨總統候選人韓國瑜，影片不到1周已經累積超過37萬的觀看次數。

邱靖雅連2屆都在竹縣議員選舉得票破萬，榮登竹北選區最高票，此次她轉換跑道參選竹縣立委第二選區，期許小黨進入國會，成為改革的關鍵力量。最近她參加Youtuber比特王的節目，替韓國瑜叫屈，直言國民黨沒有挺韓，「其實去年就開始，不是今年，我覺得他非常的辛苦。」

邱靖雅表示，韓國瑜能喊出「世上苦人多」，足見他是一位有血有肉的人，雖然不同政黨，但她替韓國瑜催票，呼籲「韓粉」要站出來讓大家知道「韓粉出征，寸草不生」。

▲國會政黨聯盟新竹縣第二選區立委候選人邱靖雅。（圖／翻攝邱靖雅臉書）

談到自己同區的其他候選人，邱靖雅也開酸，批評民進黨推出「只唱歌不講政見」的候選人，讓她感到很悲哀。值得一提的是，這部影片不到1周，觀看次數就突破37萬。邱靖雅「擁韓」是否會帶來意想不到的「效應」，威脅藍綠陣營，引起關注。

不過最近發生了一個「插曲」，台灣民眾黨此區的候選人林碩彥，懸掛了國會政黨聯盟副主席徐欣瑩與柯文哲的看板，國會政黨聯盟為此發聲明抗議，強調唯一支持的立委候選人是7 號的邱靖雅，「台灣民眾黨以公開透明做為政治理念，這樣不尊重其他政黨的做法，令人遺憾。」

▲林思銘、鄭朝方、邱靖雅(由左到右)。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）