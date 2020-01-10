神秘嘉賓全現身了！陳樹菊、李佳芬、韓冰合體挺韓　她一席話惹哭韓國瑜

▲神秘嘉賓韓冰現身，並對爸爸韓國瑜感性喊話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、翁進忠、陳韻如／高雄報導

2020總統大選進入最後倒數，10日選前之夜藍綠2黨皆選在高雄最後大拚場，韓國瑜陣營更大玩神秘牌，請出了3名神秘嘉賓，陳樹菊、李佳芬，最後一位，正是韓國瑜的女兒韓冰，她一現身，便為現場掀起另一波高潮，韓粉們各個激動搖旗，瘋狂吶喊。韓冰致詞時感性的對韓國瑜說，「中華民國靠你了，我們年輕人的未來也靠你了」。

韓國於選前之夜晚會從晚間6點起到10點，主持人邀請到謝龍介及許淑華，上台助講的部分依序由周錫瑋、高雄市副長葉匡時、李四川、前台中市長胡志強、前台東縣長黃健庭，最後還找來了3名神秘嘉賓，大玩神秘牌。

▲高雄韓國瑜選前之夜，神秘嘉賓陳樹菊現身挺韓。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜下午掃街行程時，親口證實其中一名嘉賓為「賣菜阿嬤」陳樹菊，而就在稍早，3名嘉賓總算現身，分別為陳樹菊、李佳芬、韓冰，3人依序上台，而其中韓冰的一席話，更惹哭在場所有人，就連韓國瑜都忍不住落淚。

▲韓冰與李佳芬擔任神秘嘉賓，一同合體挺韓。（圖／記者林敬旻攝）

韓冰表示，「首先想要感謝大家對我爸爸的支持，你們都很辛苦，不管發生任何事都是不離不棄、 始終如一，這真的不容易，感謝大家！」而最後，她也感性的對爸爸韓國瑜喊話，「我知道你很辛苦，但我對你有信心，中華民國靠你了，年輕人的未來也靠你了」，這一席話讓韓國瑜也忍不住熱淚盈眶，相當感人。

▲韓冰致詞讓韓國瑜感動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

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