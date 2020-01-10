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暖心補給袋開箱　永康分局激勵員警堅持到選舉最後一刻

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▲台南市永康分局備妥「能量補給袋」，發放給11日擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，讓員警直呼「暖心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局備妥「能量補給袋」，發放給11日擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，讓員警直呼「暖心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前倒數一天，台南市永康分局備妥「能量補給袋」，準備發放給11日擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，除了讓同仁可方便攜帶基本的執勤守則及物品，還裝有水果、餅乾、飲料等物，內容相當豐富，許多擔任數次投開票所警衛人員的員警首次拿到都相當開心，直呼「暖心」！

永康區是台南市第一大票倉，選舉人數達18萬8千餘人，相關選務維安工作十分繁重。考量投開票所警衛人員是責任制，自11日上午6時起就得整備出發，隨選務人員護票到投票所，一直到開完票後，再將選票護送回計票中心，任務才結束，時間長達10多小時，中途除規劃替換投票外，均不得擅離。

▲台南市永康分局備妥「能量補給袋」，發放給11日擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，讓員警直呼「暖心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為體恤這群人的辛勞，永康分局長呂世明特別商請大台南警察之友會永康辦事處，準備320份「能量補給袋」於10日提前發放，讓警衛人員便於攜帶勤務及補給物品，在漫長投開票選舉勤務中，能隨時補充體力。警友會主任林國珍有感於員警在選舉期間，爲地方治安所付出之犧牲奉獻，相當支持。

除警衛人員外，其他派出所員警自今晚起也要輪流值班、備勤、巡邏及支援處理突發狀況，也著實相當辛苦，呂分局長已指示各主管要妥時編排勤務，以調節員警體力，分局也全力支援。

▲台南市永康分局備妥「能量補給袋」，發放給11日擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，讓員警直呼「暖心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在此呼籲，請選民要保持理性，投開票日當天要遵從相關規定，避免觸犯選罷法，本分局亦會加強蒐證，若經制止、勸導不聽，將予以依法辦理，期許本次選舉能順利圓滿落幕。

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