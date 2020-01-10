花蓮立委競選旗幟發生「互蓋」羅生門！傅崐萁、黃啓嘉都撇清

▲▼黃啟嘉在玉里鎮的競選旗幟遭傅崐萁旗幟遮蓋。（圖／黃啓嘉競選總部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮國民黨立委候選人3號黃啟嘉競選總部9日一早宣稱，在玉里的競選旗幟遭無黨籍候選人遮蓋，而無黨籍候選人傅崐萁競選總部也在一早接獲支持者電話報稱，有多區競選布條遭不肖人士遮蓋、夾殺。目前雙方陣營都否認有遮蓋對方旗幟。





黃啓嘉陣營表示，越是接近投票日，各種狀況層出不窮，竟然有候選人直接用旗幟蓋住的方式，企圖增加民眾支持，不料卻得到反效果，也讓民眾更加認清候選人的人格與人品，旗幟事件讓民眾更有感，國民黨提名立委候選人黃啟嘉才是真正要為民眾服務，真正遵守正道程序的最強優秀立委人選。

▲傅崐萁競選旗幟不但遭黃啓嘉旗幟遮，也被蕭美琴競選旗幟遮蓋。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）



黃啓嘉陣營強調，近日包括國民黨總統候選人韓國瑜以及郝龍斌等人，都要大家支持國民黨候選人，更呼籲花蓮民眾要選出最強候選人下架民進黨。所以，從搶救旗幟遮蓋事件來看，真正最強候選人可以下架民進黨，只有國民黨唯一提名立委委員候選人黃啟嘉，花蓮藍軍要全力團結票投黃啟嘉，才能下架民進黨。

傅崐萁陣營表示，從花蓮市、光復鄉甚至最南端的玉里鎮，發生多起傅崐萁競選布條遭不肖人士玩栽贓、抹黑戲碼，甚至還出現被不同陣營夾殺、團攻，總部對此行徑深表不恥，並鄭重呼籲鄉親，請不要受到自導自演的戲碼影響。總部已委請各十三鄉鎮總部及後援會派人加強搜證，並將向相關單位調閱監視器，以還原事實真相，總部也委託律師將追究相關法律責任。

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