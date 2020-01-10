波音釋出百條內部訊息　員工嘆「小丑設計、猴子監督的飛機」

▲波音737 Max飛機接連發生兩起墜毀事件。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國飛機製造商波音（BA）9日釋出數百條的內部訊息，可見員工非常擔憂模擬器的開發過程，也對去年3月遭停飛的737 Max機型提出質疑，引發議員的怒火。這些文件9日交給眾議院、參議院委員會以及媒體，裡面包含波音的道歉聲明。

綜合《美國有線電視新聞網》（CNN）、《路透社》報導，波音表示，這些公開的文件並不能反映公司現階段狀況，是完全無法被接受的，公司對於這些通訊內容感到遺憾，並向美國聯邦航空總署、國會、旅客以及大眾致歉。許多文件的時間點落在2017年與2018年，都在討論737 Max型飛機模擬器的發展過程與品質。

在2017年4月的即時訊息中，兩名員工對於737 Max表達不滿；未被揭露姓名的員工寫道，這架飛機是由小丑所設計，猴子所監督。還有一條2015年11月的訊息，可見監管機構提出要求時，員工疑似試圖遊說對方，不過最終談判時可能還是需要高層出面。

波音9日表示，經過反覆測試後，所有Max的模擬器都在有效運作，對此感到信心。然而這些文件公開後，波音想要讓737 Max機型復飛，可能會再次受到推遲。

波音737 Max機型此前發生兩起重大的墜機事故，造成346人喪生，去年3月被下令停飛，前執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）因此下台，卡爾霍恩（David Calhoun）將於13日接任執行長。