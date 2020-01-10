川普會晤青瓦台安保室長　強調韓美日同盟關係

▲日本國家安全保障局長北村滋、南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶，先會見白宮國家安全顧問。（圖／翻攝自推特／@WHNSC）



文／中央社

美國總統川普8日會晤韓國青瓦台國家安保室室長鄭義溶及日本國家安全保障局長北村滋。分析指出，川普會晤韓日安全高層，主要確認同盟關係，及強調在北韓議題合作的重要性。

南韓聯合新聞通訊社報導，川普表示，韓國和日本是美國在印度和太平洋地區最強有力同盟，感謝韓日兩國與美國保持友誼和互相支持。

這是鄭義溶2018年3月偕同韓國國家情報院院長徐薰訪問美國，轉達北韓領導人金正恩的對話意願後，白宮首次公布川普與鄭義溶會晤消息。

報導指出，川普8日針對伊朗攻擊美軍基地發表全國談話，行程十分緊湊，在此情況下會見鄭義溶實屬罕見，況且還是臨時安插的行程。

根據觀察，川普和鄭義溶可能談及防止北韓再次挑釁、力促北韓重返談判桌。另外，川普是否就北韓問題發出訊息、鄭義溶是否轉達總統文在寅的口信、雙方是否討論南韓派兵巡航荷莫茲海峽，也是令人關注議題。

報導稱，有分析認為，川普與韓日國家安全高層會晤並再次確認同盟關係，主要在強調韓美日在北韓問題上合作的重要性。

報導也指出，美國國家安全會議（NSC）透過官方推特發布白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）8日與鄭義溶、北村滋舉行雙邊及三邊會晤消息，並指稱三方主要討論伊朗和北韓局勢，以及安全合作等事宜。