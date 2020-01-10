東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

新宿中央公園近く、起きたら窓の景色が真っ白! これは大丈夫なのかな? 火事だよね..? pic.twitter.com/ZlaKJv6bAX— まいのすけ@プログラミング勉強中 (@maikinugasa1023) January 10, 2020
記者張方瑀／綜合報導
日本東京都新宿區一處密集住商混合區，在當地時間10日早上8時30分左右發生火警，出動19輛消防車前往灌救，目前火勢尚未撲滅。
東京消防庁によりますと、10日午前８時半ごろ、東京・新宿区の住宅で火事があり、消防車17台が出て消火活動を行っています。現場は多くの住宅が密集する地域です。https://t.co/GVoSOwFRpL#nhk_news pic.twitter.com/U9G6uwk5kD— NHKニュース (@nhk_news) January 10, 2020
《NHK》報導指出，火災地點位在西新宿4丁目附近的密集住宅區，鄰近新宿中央公園，距離東京都廳僅1公里的距離。起火點為一棟住商混合宅，一樓為店面，二樓為一班住宅；當時店鋪已經開始營業，共有18名員工在內，目前也都順利撤離。
網友也紛紛在推特上發出目擊情報，猛烈的濃煙與火勢，也可能影響到上班族的通勤時間。
消防車の音が近過ぎて何事かと思ったら、家の前で結構大きめの火事起きてたお気をつけくださいませ#西新宿 pic.twitter.com/Ytu6XQmOOD— 森川智貴@AI-SCHOLAR編集長 (@xomoki) January 9, 2020
ガチの火事？の現場初めて見た pic.twitter.com/qf1GX3cI6G— neovis@配信垢 (@mqvis3) January 9, 2020
これはやばい pic.twitter.com/iNeyAXeMC5— れんれん a.k.a #紅しょうがマン MMXX2/28,3/5参戦 (@ren_7star_1031) January 9, 2020