東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

記者張方瑀／綜合報導

日本東京都新宿區一處密集住商混合區，在當地時間10日早上8時30分左右發生火警，出動19輛消防車前往灌救，目前火勢尚未撲滅。

《NHK》報導指出，火災地點位在西新宿4丁目附近的密集住宅區，鄰近新宿中央公園，距離東京都廳僅1公里的距離。起火點為一棟住商混合宅，一樓為店面，二樓為一班住宅；當時店鋪已經開始營業，共有18名員工在內，目前也都順利撤離。

網友也紛紛在推特上發出目擊情報，猛烈的濃煙與火勢，也可能影響到上班族的通勤時間。