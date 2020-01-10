破獲棋牌社掩護百家樂賭場　無線電把風「熟客介紹」避查緝

▲警方勢如破竹一舉直攻樓上賭場逮捕百家樂負責人和賭客。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局督察室日前接獲情資，桃園區一帶有以棋牌社協會休閒博弈為幌子，以合法掩護非法卻從事百家樂等賭博情事，並藏身商辦大樓內由把風人員透過熟客介紹來規避查緝，經警方長期蒐證，並向桃園地方檢察署申請搜索票，於9日統合轄區桃園分局至該處，先控制下把風人員，就一路順利攻上大樓賭場，查獲馬姓負責人為首及賭客等20人查扣賭資161萬餘元，全案依賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦。

▲警方控制樓下持無線電把風男子。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，為淨化選舉、防止有心人士藉由開設賭博、地下選舉賭盤，導引網路風向影響選舉公平性，桃園市政府警察局及所屬單位團結合作，全力針對意圖透過各種形式經營之賭場、簽賭站、組頭等不法份子，進行雷厲風行的掃蕩。日前接獲情資，桃園市桃園區一帶有以棋牌社協會休閒博弈為幌子，實際卻從事百家樂等賭博情事。

▲▼查獲賭資161萬餘元發牌組、押注牌等相關證物一批。（圖／桃園警分局提供）

該賭博集團流竄於桃園市內，並以以合法棋牌社協會為掩護，再於樓下安排把風人員，以無線電連絡過濾來往民眾，而且必須是熟客介紹才可到樓上賭百家樂，警方經長期蒐證，並向桃園地方檢察署申請搜索票，統合轄區桃園分局，成立專案小組至該處查緝，先控制樓下持無線電把風的2名男子，再一路直攻賭場，當場逮捕毫無戒備一臉錯愕的馬姓負責人、櫃檯2人、荷官4人、把風2人、賭客11人，現場計查扣賭資現金新臺幣153萬餘元及抽頭金8萬餘元，合計161萬餘元，發牌組、押注牌等相關證物一批，全案依賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦。

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