中壢「無線電車機大盜」出沒　網譏「什麼年代還在偷」

▲竊嫌花30多分偷車上無線電遭網或酸或譏耗時過久，失敗。（圖／臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區近來有男子專門偷取大貨車上無線電，民眾PO網呼籲在新屋、中壢區車友多多注意，但網友卻譏「什麼年代還在偷無線電」、「花太多時間，失敗」；警方受理後根據監視器影畫面，已鎖定犯嫌長相，並擴大調閱監視器追查犯嫌蹤跡。

▲男子清楚被錄下竊取貨車財物。（圖／擷自臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

中壢警分局表示，該案發生於4日17時許，竊嫌於中壢區福達路上竊取他人車內物品，目前警方已鎖定犯嫌長相，並擴大調閱監視器追查犯嫌蹤跡。警方呼籲切勿挑戰公權力，必定依法究辦、絕不寬貸。

好心民眾PO網臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」呼籲車友多多注意，該名竊嫌不但清楚的被車上行車紀錄器錄下影像，且前後花了30多分鐘才得手；被網友或譏或酸「無線電現在很便宜了、智慧型手機問世以後價格直直落為何偷？能賣多少？」、「什麼年代了還在偷無線電！應該是吃藥的」、「花太多時間，失敗」、「先生您曝光了」。

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