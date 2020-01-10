新北第1選區陷「三角督」　羅文嘉選前到淡水替呂孫綾站台

▲▼羅文嘉到淡水輔選呂孫綾。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

選戰進入倒數階段，民進黨秘書長羅文嘉10日到淡水，與力拼連任的呂孫綾一同掃街進行最後衝刺。羅文嘉表示，呂孫綾這1席相當關鍵，總統蔡英文在這4年的政績有目共睹，而好的政策也要有國會支時才能推動，所以要讓真正替大家做事的立委前進國會，各項改革的延續才能做得更好。

羅文嘉在選前行程滿檔，在9日晚間剛替高嘉瑜站台掃街後，在10日早上又來到淡水替民進黨第1選區候選人呂孫綾站台。他表示，呂孫綾這次遭遇國民黨和時代力量的挑戰，形成三腳督的局面，由於單一選區的選舉制度下，最後只有1個人能從出線，所以選民一定要集中選票，團結再團結，票票不浪費。

▲總統蔡英文陪同立委呂孫綾參香。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

呂孫綾也表示，相當謝謝羅文嘉在百忙之中還抽空輔選，最後這個關鍵時刻，大家一定要團結，集中選票，票票入匭，全力支持總統蔡英文、立委呂孫綾、政黨票民進黨。

在9日晚間民進黨將在凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢，將邀請台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農擔任主持，在蔡英文致詞時，也會邀請多位滿20歲的首投族共同上台，除了拋磚引玉希望青年返鄉投票外，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。