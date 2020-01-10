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春節後再迎228三天連假！澎、金、馬飛994航班　1/13早上9點開訂

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▲受到香港國際機場12日無預警關閉影響，桃機13日飛往香港班機還是受影響。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲228連假離島航班機票於1/13開訂。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

今年228有三天連假，交通部民航局規劃自2月27日至3月2日為航空疏運期，共計5天，民航局今（10）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次、計74,274個座位數，並將自1月13日（下周一）上午9時起開放訂位。

民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

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▲桃機二航廈擴建工程傳出弊案，二航廈擴建後增建的航空公司櫃台。（圖／記者沈繼昌攝）

▲228連假離島航班機票於1/13開訂。（資料照／記者沈繼昌攝）

民航局表示，澎湖航線(不含澎湖—金門航線)共提供470架次、32,618個座位數；金門航線440架次、35,916個座位數；馬祖航線84架次、5,740個座位數；三離島航線共計提供994架次、74,274個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒，此次228連假，於尖峰時段2月27日至2月29日台灣出發往離島方向，以及2月29日至3月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，旅客若無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

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