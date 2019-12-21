　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

返鄉注意！離島第二波加班機「12/23下午6-8點」開放訂票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲第二波離島加班機12/23開放訂票。（圖／記者陳凱力攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空爆發停飛烏龍，本月13日起停飛，交通部民航局協調華信、立榮航空增開班機、放大機型，針對金門、澎湖航線規劃第二波加班機，將於下周一（23日）下午6到8點開放訂票，民航局呼籲，各航線離峰時間尚有空位，原先訂購遠航的旅客可多加選擇。

明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖），已分別於11月26日至28日起，開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供1萬3164個座位數，澎湖航線提供1萬2672個座位數，總計提供2萬5836個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

請繼續往下閱讀...

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票後3日內需完成開票，例如12月23日訂票者，應於12月25日前完成開票。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航停飛，民航局協調華信、立榮航空增開班次。（圖／記者李毓康攝）

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段109年1月22日至27日臺灣出發往離島方向，以及109年1月27日至2月2日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10％退票費用。

▲廖姓女子今年7月在桃園機場出境前在免稅店試戴項鍊，卻將價值25萬餘元手環帶走，遭控侵占。（資料照／記者謝盛帆攝）

▲第二波離島加班機12/23開放訂票。（資料照／記者謝盛帆攝）

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及方向之航班多仍有空位，建議無法取得首選航班機位時，可考慮其他日期或離峰時段優惠機票航班。此外，亦建議居住本島家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

民航局表示，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補，搭機當天應提早至機場報到，也可善用立榮及華信航空提供的電子登機功能，不用在機場排隊劃位。

ET快訊
1221空拍對尬！挺韓紅龍35萬　罷韓綠龍10萬爆衝30萬
35萬韓粉力挺！韓國瑜提「5大保證」　重申成立特偵組
「在不瘋狂」大老闆首現身！痛心回應古拉事件
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

掰咖媽想坐博愛座　普通座魔人見狀「隨身物霸位」嗆：妳是老人喔？

返鄉注意！離島第二波加班機「12/23下午6-8點」開放訂票

清大電機「極品白皙女神」！　理工男全暈炸：會被載入工科史冊

【廣編】聖誕飄台灣味　新住民嗨唱「台語版聖誕歌」

高捷塞爆畫面曝光！她月台傻等「根本上不了車」　網驚呼：全台都在這了

遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

長榮中學發不出薪水　教團推測：校方花2億蓋大樓、財務規劃不彰

「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

掰咖媽想坐博愛座　普通座魔人見狀「隨身物霸位」嗆：妳是老人喔？

返鄉注意！離島第二波加班機「12/23下午6-8點」開放訂票

清大電機「極品白皙女神」！　理工男全暈炸：會被載入工科史冊

【廣編】聖誕飄台灣味　新住民嗨唱「台語版聖誕歌」

高捷塞爆畫面曝光！她月台傻等「根本上不了車」　網驚呼：全台都在這了

遠航持續停飛⋯原訂12/27接回ATR新機計劃「臨時喊卡」

長榮中學發不出薪水　教團推測：校方花2億蓋大樓、財務規劃不彰

「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

五月天開唱人潮爆炸！高鐵今、明晚增開2班「桃園－台北」自由座列車

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

小S不甘心輸女兒：我臉也算小高級吧！　Elly「誠實吐槽」網友全笑翻

李李仁出國顧打電動　陶晶瑩新書揭「主婦被漠視」心聲

ABL／夢想家新援塔克與張宗憲轟46分　台灣內戰88比80退富邦

掰咖媽想坐博愛座　普通座魔人見狀「隨身物霸位」嗆：妳是老人喔？

32歲男騎士等「罷韓人潮」通過…下秒突倒地猝死！警急拿AED搶命救不回

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

金曲歌王砸1000萬推二重唱團體　卻賠錢收場...團員近況曝光！

影／南京模式「奪三島」震攝台灣　解放軍退將王洪光：兩個旅就攻下澎湖　

失控連撞15台汽機車1人傷　駕駛闖禍「心慌小跑步」棄車肇逃

中聯辦前官員：香港始終有一股勢不承認「已永久回歸祖國」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

福岡租車台女被酸民霸凌「連睡都無法」

「5天擊掌30次」男友臉發白：快死了

吃火鍋衣服好臭　達人2招1晚除臭

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

繳21萬拿黑卡　他曝極致尊榮體驗

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

高鐵找充電站　她見自私一幕怒了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」

可能有颱風！專家揭發展　早晚拉溫差...跨年天氣曝

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」她1招教訓

更多熱門

相關新聞

台商要投票！民航局提3班加班機

台商要投票！民航局提3班加班機

明年總統大選在春節前，不少台商呼籲增開加班機，以利返鄉投票。交通部民航局11月下旬起陸續將國籍航空公司需求提供陸方，目前已提出第一波專案加班機3班，包括浦東2班、深圳1班，陸方則尚未確認答覆。另外捲入「停飛烏龍」的遠東航空，截至今日已受理16萬5000餘張退票，推估退票金額約2億元。

金門人限定！東森購物免運　再請喝熱拿鐵

金門人限定！東森購物免運　再請喝熱拿鐵

春節加班機第二波12/23開放預訂

春節加班機第二波12/23開放預訂

投資人注意！台股春節封關期間　證交所暫停個人資料查詢服務

投資人注意！台股春節封關期間　證交所暫停個人資料查詢服務

台商憂選前沒機票　陸委會：兩岸政溝通專案加班機溝通

台商憂選前沒機票　陸委會：兩岸政溝通專案加班機溝通

關鍵字：

加班機春節離島

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面