返鄉注意！離島第二波加班機「12/23下午6-8點」開放訂票

▲第二波離島加班機12/23開放訂票。（圖／記者陳凱力攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空爆發停飛烏龍，本月13日起停飛，交通部民航局協調華信、立榮航空增開班機、放大機型，針對金門、澎湖航線規劃第二波加班機，將於下周一（23日）下午6到8點開放訂票，民航局呼籲，各航線離峰時間尚有空位，原先訂購遠航的旅客可多加選擇。

明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖），已分別於11月26日至28日起，開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供1萬3164個座位數，澎湖航線提供1萬2672個座位數，總計提供2萬5836個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

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民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，訂票後3日內需完成開票，例如12月23日訂票者，應於12月25日前完成開票。

▲遠航停飛，民航局協調華信、立榮航空增開班次。（圖／記者李毓康攝）

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段109年1月22日至27日臺灣出發往離島方向，以及109年1月27日至2月2日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10％退票費用。

▲第二波離島加班機12/23開放訂票。（資料照／記者謝盛帆攝）

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及方向之航班多仍有空位，建議無法取得首選航班機位時，可考慮其他日期或離峰時段優惠機票航班。此外，亦建議居住本島家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

民航局表示，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補，搭機當天應提早至機場報到，也可善用立榮及華信航空提供的電子登機功能，不用在機場排隊劃位。