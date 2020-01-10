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富二代結婚「炫富」只請4桌！沒龍蝦鮑魚賓客傻眼　富豪致詞曝暖心內幕

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▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲一位富二代結婚，菜色讓賓客傻演，結果新人父親解釋後才知道暖心原因。示意圖非本文宴客場地。（圖／記者姜國輝攝）

文／CTWANT

大部分人結婚都希望辦得熱鬧，排場夠大才能彰顯出身分。不過大陸寧波一名富二代身價千萬，結婚卻沒有特別排場，只有簡單4桌，且桌面上沒有鮑魚龍蝦，就連新娘身上穿的婚紗不超過1000元（約新台幣4300元）；富二代嚴旭東表示，婚禮省下來的錢，已捐助給有需要的民眾。

根據《寧波晚報》報導，新郎是富二代，父親是年產值超過2億元（約新台幣8.5億元）的公司老總，家裡非常有錢，不過婚禮卻辦得令賓客傻眼，讓人直覺根本是摳門。原來接新娘的禮車是普通轎車，婚禮上沒有紅毯、表演秀等節目，全部也才4桌，餐點也非常普通。

富二代的父親致詞時解答了大家的疑惑，他說，「在兒子大婚的日子，想在親朋好友見證下，讓兒子不要忘了企業家的責任，希望用這種方式告誡他，堅守初心、不要膨脹。」他希望兒子不需比較誰的排場大、誰的車最頂級，而是致力如何把公司發展得更好，善盡社會責任。

新娘也解釋，丈夫並不是摳門，一頓飯可能是貧困家庭一個月的餐費，把這錢省下來幫助更多人，更有意義，夫妻在炫富，但是精神上的富足。富二代則表示，婚禮省了110萬元（約新台幣472萬元），已透過慈善機構幫助有需要、有困難的民眾。

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