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10年好友結婚「喜帖發光」　他沒收到：我們距離不到1公里！有種用熊貓寄

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▲▼喜帖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，對方都不知道炸多少人了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發文表示，一名認識10年、交情還不錯的男性好友2月1日就要結婚，卻沒發喜帖給他。對此，不少人反而認為，剛好可以省下一筆錢；也有人說，「我朋友有跟我講過，婚宴這種事情三個字『很難辦』…所以很多因素考量，交情只是一個部分而已。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，雖對方有提前口頭告知，「但在他的FB跟IG上都說已經把紅色炸彈發送完畢了，而且是親自送到本人手裡。雖然沒收到炸彈，但還是祝福他們！收到就去，沒收就不去。」

請繼續往下閱讀...

對此，有人留言，「直接討（問）喜帖啊。口頭告知時，有聊到請你來嗎？有可能是郵差問題或太遠沒寄，帖子印不多。沒什麼尷尬立場，就直接問喜宴時間和地址就好」；原PO回「他們都親自送到本人手上！你覺得有可能錯過嗎…我跟他距離才不到1公里。」

▼原PO表示，有收到喜帖就去喝喜酒，如果沒有就不去。（示意圖／CFP）

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

另一人說，「好朋友直接問囉！也許是寄丟了」；原PO回，「我不要寄！我要親送！才一公里而已。」還有人表示，「所以他跟你說的時候，你的反應是什麼啊」；原PO回「恭喜。」

也有人認為，「可能是不好意思炸好友吧」；原PO回「他都不知炸了多少人了。」有人表示，「他有沒有傳訊息給你，然後被系統擋住」；原PO回「我們是面對面口頭告知！」

原PO也回覆網友的問題說，「感謝各位關心！目前不是在意省錢或沒喜帖的問題，如果時間快到才給我，那我才會更不爽…都親自送！都送完了！我跟他距離不到1公里！有種給我用熊貓寄給我…」

▼原PO怨好友結婚卻沒發帖給他。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一名網友則分析，「他一定是你付出比較多的朋友，你心裡找不到平衡而已，其實都是自己想太多，也會希望是自己想太多。因為你看重才會出現得失心，但往往事實就不是我們想的這麼美好。你在意的，不一定是對方注意的，看開吧，因為我非常懂你心情，放寬心。」原PO回「找到知音了。」

其他人則認為，「省一筆很好啊」、「這個我懂，往另一個方面想，省錢就好」、「我朋友有跟我講過，婚宴這種事情三個字『很難辦』，尤其是座位有限。但是朋友太多的那種人，真的很難取捨，所以很多因素考量，交情只是一個部分而已。」

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