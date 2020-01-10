影／民眾黨能成第一大黨！蔡壁如：為柯文哲奠基2024總統的第一步

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選進入最後倒數階段，在投票前關鍵的選前之夜，台灣民眾黨在行旅廣場舉辦選前之夜。黨發起人蔡壁如致詞時幾度講到哽咽，希望台下支持者一定要回去投票，還有一人拉5票，讓民眾黨可以在國會組成黨團、讓蔡壁如可以進入國會，為柯文哲奠基進軍2024的基礎。

▲2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

蔡壁如表示，這晚讓她想起了2018年11月24日，那天晚上大家都很晚睡，因為都很擔心如果柯文哲沒有連任台北市長，那改變台灣的政治文化是否就此斷線了，「今天晚上我也帶著激動心情在這裡，2018年那股力量，告訴我們台灣有一股希望能夠超越藍綠的力量，所以在2019年8月6日，台灣民眾黨就因為這理念誕生了」。

「在這裡我要拜託大家，明天請大家去投下重要一票，為柯文哲為台灣投下重要一票。」蔡壁如說，需要支持者去投票，更重要是需要支持者去拉票，因為如果沒有100萬票，台灣民眾黨在國會就沒有辦公，就沒辦法提案；如果沒有超過150萬票，蔡壁如就沒有辦法前進國會，「但重要的是，我們就沒有辦法為柯文哲奠基2024總統的第一步」。

蔡壁如表示，這段時間每個人都在問，總統到底要投給誰？我想要表態的是，如果蔡英文當選，那我們就要成為制衡國會的堅定力量，我們要去監督財政紀律、落實行政效率；如果韓國瑜當選總統，那我們就是成為本土政黨很重要堅實的在野力量，「我身為台灣人，我是一個媽媽，我要為下一代守護我們的台灣」。

蔡壁如說，相信民眾黨可以成為台灣最大黨，去年 12月19日發起全台大眾走，背後有一群志工，無論是刮風下雨艷陽高照，總是背著氣球舉著大旗默默跟在我背後，對我不離不棄，「民眾黨要如何成為台灣第一大黨？可能嗎？我相信可以」，在我們資源最匱乏的時候，我背後有很堅強的團隊陪著我犧牲奉獻、犧牲他們的假期，這是奠基台灣民眾黨很重要的價值。

蔡壁如說，如果只有一個人走得快，但一群人走才能走得遠，「一個政黨可成可久，要有一群人陪著你走」，這段時間看到發言人腳跌傷了，忍痛陪她走，志工們腳受傷、生病了，還有因為工作關係，這些苦都不算什麼，「我打從心裡的感謝你們，陪著我這段時間，因為我知道你們就是默默支持我」。

最後蔡壁如說，在今天民眾黨被消失的晚上，需要你們，需要你們每個人多幫忙拉5票，讓明天民眾黨成為關鍵在野黨，「各位朋友，1月11日請把政黨票投給15號台灣民眾黨；1月11日對台灣民眾黨就是決戰第一天，請大家把政黨票投起來，讓我們一起衝出台灣的新政治，讓我們一起拚出台灣的新未來，最後我要表達的是，因為有你，我們可以，因為有你，台灣民眾黨也可以」。

