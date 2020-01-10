　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／民眾黨能成第一大黨！蔡壁如：為柯文哲奠基2024總統的第一步

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選進入最後倒數階段，在投票前關鍵的選前之夜，台灣民眾黨在行旅廣場舉辦選前之夜。黨發起人蔡壁如致詞時幾度講到哽咽，希望台下支持者一定要回去投票，還有一人拉5票，讓民眾黨可以在國會組成黨團、讓蔡壁如可以進入國會，為柯文哲奠基進軍2024的基礎。

▲▼2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

蔡壁如表示，這晚讓她想起了2018年11月24日，那天晚上大家都很晚睡，因為都很擔心如果柯文哲沒有連任台北市長，那改變台灣的政治文化是否就此斷線了，「今天晚上我也帶著激動心情在這裡，2018年那股力量，告訴我們台灣有一股希望能夠超越藍綠的力量，所以在2019年8月6日，台灣民眾黨就因為這理念誕生了」。

「在這裡我要拜託大家，明天請大家去投下重要一票，為柯文哲為台灣投下重要一票。」蔡壁如說，需要支持者去投票，更重要是需要支持者去拉票，因為如果沒有100萬票，台灣民眾黨在國會就沒有辦公，就沒辦法提案；如果沒有超過150萬票，蔡壁如就沒有辦法前進國會，「但重要的是，我們就沒有辦法為柯文哲奠基2024總統的第一步」。

蔡壁如表示，這段時間每個人都在問，總統到底要投給誰？我想要表態的是，如果蔡英文當選，那我們就要成為制衡國會的堅定力量，我們要去監督財政紀律、落實行政效率；如果韓國瑜當選總統，那我們就是成為本土政黨很重要堅實的在野力量，「我身為台灣人，我是一個媽媽，我要為下一代守護我們的台灣」。

▲▼2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

蔡壁如說，相信民眾黨可以成為台灣最大黨，去年 12月19日發起全台大眾走，背後有一群志工，無論是刮風下雨艷陽高照，總是背著氣球舉著大旗默默跟在我背後，對我不離不棄，「民眾黨要如何成為台灣第一大黨？可能嗎？我相信可以」，在我們資源最匱乏的時候，我背後有很堅強的團隊陪著我犧牲奉獻、犧牲他們的假期，這是奠基台灣民眾黨很重要的價值。

蔡壁如說，如果只有一個人走得快，但一群人走才能走得遠，「一個政黨可成可久，要有一群人陪著你走」，這段時間看到發言人腳跌傷了，忍痛陪她走，志工們腳受傷、生病了，還有因為工作關係，這些苦都不算什麼，「我打從心裡的感謝你們，陪著我這段時間，因為我知道你們就是默默支持我」。

最後蔡壁如說，在今天民眾黨被消失的晚上，需要你們，需要你們每個人多幫忙拉5票，讓明天民眾黨成為關鍵在野黨，「各位朋友，1月11日請把政黨票投給15號台灣民眾黨；1月11日對台灣民眾黨就是決戰第一天，請大家把政黨票投起來，讓我們一起衝出台灣的新政治，讓我們一起拚出台灣的新未來，最後我要表達的是，因為有你，我們可以，因為有你，台灣民眾黨也可以」。
 

ET快訊
蔡英文8點高雄造勢「9點半瞬移台北」…網嚇壞：怎辦到？交通工
即／上銬畫面曝光！男藝人囂張推警...喊：把我抓起來　警2h
即／韓國瑜選前之夜回防高雄！主辦嗨喊「現場破50萬人」
即／蔡英文選前之夜壓軸登上凱道！　53萬英粉狂吼大暴動
即／韓冰出現了！選前之夜獻花　眼眶泛淚「哽咽」合體爸爸
即／韓國瑜選前之夜大進場！韓粉擠爆夢時代　主辦：突破35萬人
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

快訊／不怕百萬韓粉大軍！蔡英文：只要我們都去投票「我們一定贏」

六都關鍵密碼「13,376,945」決定新總統　快掃2016藍綠橘得票數　　

神秘嘉賓全現身了！陳樹菊、李佳芬、韓冰合體挺韓　她一席話惹哭韓國瑜

快訊／「香港的年輕人都在看！」蔡英文：首投族明天出來投票示範民主

挺韓被罵在家爆哭2小時！張善政太太上台造勢又變臉「淚沿假睫毛滑落」

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

快訊／不怕百萬韓粉大軍！蔡英文：只要我們都去投票「我們一定贏」

六都關鍵密碼「13,376,945」決定新總統　快掃2016藍綠橘得票數　　

神秘嘉賓全現身了！陳樹菊、李佳芬、韓冰合體挺韓　她一席話惹哭韓國瑜

快訊／「香港的年輕人都在看！」蔡英文：首投族明天出來投票示範民主

挺韓被罵在家爆哭2小時！張善政太太上台造勢又變臉「淚沿假睫毛滑落」

停車忘關窗…5暴走喵當場佔領！　大玩「疾速跑酷趴」嚇傻車主

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

徐佳瑩PO文提9、2遭轟！　網怒cue「青峰會恨妳」…他護友回應了：覺得很糟糕

ABL／塔克單節15分率夢想家屠狼　戰績上升第5名

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

吳慷仁為《傀儡花》暴瘦11公斤　上刀山下油鍋：想知道台劇能走到哪

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

書摘／38歲女教師想改變「川普狂粉」婆婆　頓悟親密關係的侷限性

「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

影／蔡英文＋賴清德台北掃街人潮炸出！

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

恬娃力挺小英：我一生國民黨員投不下去

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

更多熱門

相關新聞

拒借廁所遭韓粉出征　屋主被肉搜

拒借廁所遭韓粉出征　屋主被肉搜

新竹市一位名字L開頭的網友9日在臉書上傳一段影片，指有自稱韓家軍的民眾硬闖要借廁所，甚至擠進一群人佔據他家的停車空間，儘管他一邊直播一邊強調「這是我家」，但自稱韓粉的人卻不打算讓步離開，最後鬧到連員警都到場緩頰，影片在臉書發酵後，他也遭韓粉出征、私訊被塞爆，讓他相當無奈。

等柯P四年！民眾黨拚進軍國會讓柯文哲選2024

等柯P四年！民眾黨拚進軍國會讓柯文哲選2024

選前關鍵衝票夜　民眾黨2000張椅子坐不滿

選前關鍵衝票夜　民眾黨2000張椅子坐不滿

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

郭台銘選前表態「不會支持蔡英文」

郭台銘選前表態「不會支持蔡英文」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市蔡壁如民眾黨

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

趙駿亞爆氣推倒警　轉頭嗆：他先掐我的

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面