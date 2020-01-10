拒借廁所遭「韓粉出征」　他被肉搜、私訊灌爆怒了：愛與包容就能闖民宅嗎

▲拒絕借廁所遭韓粉出征，民宅主人傻眼「愛與包容可以闖民宅嗎。」（圖／翻攝自當事人臉書公開直播）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市一位名字L開頭的網友9日在臉書上傳一段影片，指有自稱韓家軍的民眾硬闖要借廁所，甚至擠進一群人佔據他家的停車空間，儘管他一邊直播一邊強調「這是我家」，但自稱韓粉的人卻不打算讓步離開，最後鬧到連員警都到場緩頰，影片在臉書發酵後，他也遭韓粉出征、私訊被塞爆，讓他相當無奈。

影片中可以看見，原PO表示現場是他家的私人土地，他不願意出借廁所也請大家離開，但韓粉卻回說「要有度量」、「借站一下會怎麼樣」，甚至有人認為「這裡是開放空間吧」，還反罵他「俗辣仔」等語，氣得他立刻怒吼「這裡是私人土地，請你們離開，出去」、「愛與包容可以闖民宅喔。」

▲原PO表示自己遭到韓粉出征、Messenger訊息被塞爆。（圖／翻攝自當事人臉書公開直播）

最後警方趕到現場緩頰，韓粉才離開改站到人行道。原PO事後也解釋，對方先是硬闖他家要借廁所，「不借就凶巴巴，佔住我家的停車空間」、「車子完全不敢停回來，怕被搞破壞」，還「反客為主」要求他要有度量、罵他辣仔，讓他覺得根本莫名其妙。

誇張的是，他隔天起床後發現，竟然有一名陳姓鄉民代表要肉搜他家，「在韓粉社團要求肉搜我的地址」，讓他的臉書遭韓粉出征、Messenger訊息被塞爆，氣得他直言，「若有人來破壞我家財產，或是找人來（搗）亂，我絕對提告，我先發表我不自殺聲明。」

▲陳姓鄉代事後在臉書解釋，但網友並不接受她的說詞。（圖／翻攝自陳姓鄉代臉書）

影片立刻在臉書引發網友熱烈討論，有人表示韓粉的行為太誇張，「請問韓粉們，你們願意讓陌生人進入家裡上廁所嗎，笑死人」、「真的沒有義務借廁所啊，不借就生氣是什麼邏輯」、「私闖民宅可請警察來處理，不要跟他們客氣」，甚至有人讓原PO務必保留證據準備提告。

曾經在挺韓社團發文，希望找出原PO地址的陳姓鄉民代表，也被網友灌爆臉書，她解釋自己沒有要肉搜的意思，「知道一下民眾站的地方是哪裡，提醒大家那邊別去，不然會被兇而已啊，希望大家別想太多」。但陳姓鄉代的解釋網友並不接受，有人就說「公布對方個資，讓大家不要去他家，這就是肉搜啊。」