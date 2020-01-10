南投第一選區／藍營把持逾10年　蔡培慧擁中央奧援有望突破

▲南投第一選區，蔡英文大力輔選蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在）



記者顏如玉／綜合報導

2020大選在即，南投第一選區遭受來自民進黨的大力威脅，過往藍大於綠的榮景不再，馬文君儘管在位超過10年，但蔡培慧有中央當靠山，這一年又大打陸戰，讓兩軍選情更加膠著。

南投自2005年修憲後採用單一選區兩票制，2008年第七屆起南投第一選區部分，年年都由藍營以超過1萬票的優勢當選。第七屆國民黨派出前副總統吳敦義，對決民進黨林耘生，吳敦義拿下64295票高票當選，比對手多出3萬多票，不過隔年吳敦義出任行政院長請辭，該選區進行補選。

2009年進行輔選，國民黨派出馬文君，其父親馬榮吉為前台灣省議員，出身政治世家的她累積大量人脈、在地實力堅強，最終以65922再勝民進黨林耘生，獲選為區域立委。

▲南投第一選區，馬文君在地實力堅強。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）



第八屆立委選舉，馬文君競選連任，雖然這次不只民進黨張國鑫，還有台灣主義黨何國隆共同角逐，但不影響馬文君的聲勢，最終她以78083票、超過60%的得票率高票當選連任。

上屆立委選舉，馬文君和張國鑫再度對決，民進黨在南投選區難有突破，馬文君以63600票完成三連霸，張國鑫52521票再度落選。

馬文君在地實力堅強，原本被難好挑戰「四連霸」，但這一年民進黨蔡培慧宣布從不分區立委轉戰區域立委後，擁有中央大力奧援，許多學校建設得到中央經費補助，加上蔡培慧農家子弟出身相當親民，每天都在街上和民眾打招呼，還有不少大咖如蔡英文、賴清德、陳建仁等人下鄉輔選，聲勢逐漸提升，讓不少在地人士都難斷誰能勝出。

南投選民結構一直以來藍大於綠，不過民進黨從原本得票率不到35%，到上屆已經得到超過45%，這一年來中央又不停為蔡培慧站台，相當有機會在「綠色沙漠」中開闢一片綠洲。

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