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雞排妹鄭家純「第一次」獻給洪慈庸！　夜市拜票人群「暴動」

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▲雞排妹鄭家純陪洪慈慈庸到夜市掃街拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

▲雞排妹鄭家純昨晚陪洪慈庸掃街拜票，呼籲年輕人返鄉投票。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

鄉民女神雞排妹鄭家純9日晚間回到台中市潭子老家，並且陪同立委洪慈庸到夜市掃街拜票，吸引數百名粉絲爭相合照，鄭說，這是她第一次幫政治人物站台，因為洪慈庸「不只家庭顧得好，也把潭子建設顧得牢」，洪則呼籲青年人要返鄉投票。

▲雞排妹鄭家純陪洪慈慈庸到夜市掃街拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

鄭家純昨晚回到戶籍地潭子區，並且陪同洪慈庸到夜市掃街拜票，品嘗炸雞、章魚燒等在地小吃，吸引數百粉絲到場爭相合照，2人聯手拜票展現超高人氣。

▲雞排妹鄭家純陪洪慈慈庸到夜市掃街拜票。（圖／洪慈庸競總提供）

洪慈庸表示，非常感謝「潭子女兒」雞排妹特別陪她到潭子夜市拜票，2人也呼籲在外縣市的青年朋友趕快「返鄉投票」，2020選舉對台灣來說是非常關鍵的選舉，需要集結大家的力量一起往前推一把，包括社會體制的改革上與台灣主權的捍衛，都需要大家的一份力。

洪慈庸說，雞排妹對很多社會議題都有自己的一套主見想法，她非常樂見年輕人為社會議題勇於表達看法，不僅有姣好外貌，也很有頭腦，這也是被稱為「鄉民女神的原因」，2人是不一樣的STYLE。

鄭家純指出，自己是第一次幫政治人物助選掃街，在她眼中的洪姊姊，是隨時散發溫柔且堅定的眼神，且過去4年沒有讓投給她的人失望，8個會期就拿下5次「優秀立委」評鑑，「不只家庭顧得好，也把潭子建設顧得牢！」，她細數洪慈庸成功爭取包括國道一台74線連絡道、鐵路高架道路縫合等相關政績。

鄭說，她戶籍在潭子，所以提早返鄉投票，呼籲大家一定要把握自己寶貴的一票，她聽到在機場工作的朋友指稱，韓粉是一行人穿著H外套包機返台投票，請支持者千萬不能鬆懈。

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