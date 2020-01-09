快訊／韓國瑜、李佳芬凱道合體了！造勢宣布破百萬人　粉絲狂喊：前進總統府





▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」，韓國瑜與李佳芬。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉，經過一晚上的立委候選人、14縣市長助講與歌手表演後，韓國瑜與夫人李佳芬一起壓軸現身，令全場粉絲超嗨，萬人狂喊「前進總統府！」

晚會於傍晚五點正式開始，在六點時凱達格蘭大道與中山南路已呈現一片紅色的十字。凱道晚會現場目前天色已暗，但人潮仍持續不斷湧入，支持民眾紛紛拿出手機打燈，畫面十分壯觀，而主辦單位在下午八點半過後也宣布，現場人數突破百萬人。

盧秀燕、侯友宜、朱立倫與張善政夫婦致詞後，神力女超人許淑華「辣翻」出場，她穿著一身女超人裝喊話「明天民進黨會丟出什麼震撼彈我們不知道，後天不要受任何影響，踴躍投給韓國瑜！」

在許淑華致詞的同時，韓國瑜帶著夫人李佳芬已經抵達後台，準備合體出場，台下粉絲看見畫面就開始鼓譟，大聲歡呼。

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