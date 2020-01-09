10歲男童藏飛機起落架！1萬公尺高空「-50°C」缺氧凍死　發現已成冰屍

▲男童偷渡躲在飛機起落架，1萬公尺高中缺氧凍死。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

法國巴黎戴高樂機場日前發生一起偷渡客死亡事件，一架從象牙海岸起飛的飛機8日抵達巴黎時，機場人員在起落架發現一名約10歲的兒童屍體，當局初步懷疑男童是想要偷渡而躲進起落架，但由於飛機在高空時底盤系統不會加熱與加壓，才導致對方死於寒冷或窒息，詳細案情將繼續調查釐清。

綜合外媒報導，這一名約10歲大的非裔男童7日從象牙海岸的機場偷渡，爬進準備起飛的波音777客機起落架上躲藏，不料當客機8日抵達巴黎戴高樂機場時，機場人員卻在起落架中發現他已經死亡多時。

調查人員表示，由於飛機在高空飛行時底盤不會加熱與加壓，當飛機飛到9千公尺至1萬公尺時，溫度可能會降到攝氏負50度且空氣稀薄，因此初步研判男童的死因可能是窒息或凍死。

法國航空8日也在推特證實該消息，但聲明中沒有說明死者的身分。另據《美聯社》報導，一名法國官員透露，死者是來自非洲的年輕人，「這種偷渡情況極為罕見，幾乎難以存活下來」，警方目前正在進一步調查事件。

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