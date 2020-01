男嬰被放「-7度陽台上」5小時活活凍死　爸媽：想讓他吸新鮮空氣

▲爸媽把嬰兒放在室外陽台上,竟然就這樣忘了。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯近來發生嬰兒不幸死亡的事件,一對父母為了讓7個月大嬰兒「呼吸新鮮空氣」,竟然將對方放置在室外陽台上,暴露在-7度的低溫中長達5小時,導致其最後失溫凍死,當局目前已針對死因展開刑事調查。

事件發生在俄羅斯哈巴羅夫斯克(Khabarovsk),40歲媽媽把兒子放置在戶外陽台後,原本應該在幾分鐘內就將對方抱回屋內,然而她卻不小心忘了時間,導致其暴露在-7℃的低溫長達5小時,再帶回室內時已無生命跡象。

報導中指出,許多生活在寒冷國家的父母,為了讓小孩適應低溫,常常會讓對方睡在室外,因為他們認為,即使是寒冷冬天,讓孩子到室外呼吸新鮮空氣可以避免咳嗽和感冒。不過哈巴羅夫斯克衛生局特地發出警告,民眾千萬不可以讓小孩落單,「如果一個孩子處於危險狀態,請不要路過,尤其是冬天,孩童很容易就成為低溫的受害者。」

