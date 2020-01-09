10歲童躲「飛機起落架」偷渡去巴黎　被人發現時已成一具死屍

▲法航一架抵達巴黎的客機上，發現男童遺體。（圖／資料照／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

法國巴黎機場近來傳出不幸偷渡事件，法航一架從象牙海岸飛往巴黎的客機起落架上，抵達時竟然發現一具男童的遺體，懷疑有可能是想要偷渡卻不幸死亡的偷渡客，警方目前正在進一步調查事件。

法國航空8日在推特上證實，型號為波音777的AF703航班，7日從象牙海岸的阿必尚國際機場飛往巴黎戴高樂機場時，在起落架上找到一名偷渡者，對方被發現時已無生命跡象，不過聲明中沒有詳細說明死者年齡與身分。

《法新社》報導，一名消息人士透露，死者是一名年僅10歲的男童，「這起事件除了是一場悲劇外，還顯露出機場安檢出了重大問題。」《美聯社》報導中則指出，一名法國官員透露，死者是來自非洲的年輕人，「這種偷渡情況極為罕見，幾乎難以存活下來」。

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020

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