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3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

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▲▼醫療。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲男童連續高燒20天，做了什麼治療都無法退燒，最後結果竟是體溫計壞了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

江西一名3歲男童早前因肺部感染，住院治療了半年的時間，讓父母花了約人民幣60萬（約新台幣260萬元）的醫藥費，才讓情況好轉，不過他近日又出現發燒的情況，緊急住院了20天，又花了人民幣5萬元的醫藥費，仍然沒有退燒。豈料最後發燒的原因，竟是因為體溫計壞了，讓男童的父親完全氣炸。

綜合陸媒報導，男童的父親江姓男子指出，兒子5個月前被檢查出了肺部感染，經過了約半年的治療，從江西跑到上海，花了5、60萬餘元（人民幣，以下同，約新台幣260萬元），才在去年12月把病情穩定，目前正在浙江的明州康復醫院進行康復治療。

沒想到2019年12月5日辦完住院手續後，兒子過了3天就出現發燒的情況，當時醫生向他告知，孩子的病最忌諱發燒，一旦出現發燒的情況，很有可能會致命，讓他嚇傻拜託醫生進行治療。

▲▼3歲男童連續高燒20天，做了什麼治療都無法退燒，最後結果竟是體溫計壞了。（圖／翻攝《小強熱線》）

▲江男十分擔心孩子的情況，沒想到竟是一場烏龍。（圖／翻攝《小強熱線》）

在接下來的20天內，男童接受了打針、吃藥等降溫方式，但體溫仍沒有下降的情況，讓江男很擔心；同時江男也懷疑，孩子明明發了高燒，精神狀態也很好，電腦斷層顯示的各項素質也都正常，為何會持續發燒？

江男觀察後發現，兒子只有用護士手上那支專屬體溫計測量時，會有發燒的情況出現，若用其他支體溫計測量，體溫都相當正常，因此他要求護士拿專屬體溫計以及新的體溫計到場測試，結果卻相當傻眼。

江男指出，舊的體溫計量出來的體溫為39度，但新的體溫計只有37度，那麼兒子這20天裡不斷打針、吃藥，「這些罪該怎麼算？」

對此，浙江明州康復醫院回應，體溫計沒有問題，測試結果有誤差也相當正常，男童的病例則不方便提供。負責男童病況的護士也說，男童發燒並非體溫計的刻度高，就是體溫高，換測量肛門等其他部位，男童仍有發燒的現象。

江男目前已通報浙江的監管部門，對體溫計進行檢查。杭州下城區衛生健康局也提到，當局已立刻介入，將持續關注情況。

▼目前當地政府單位已經介入，幫助江男釐清情況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼醫療。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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