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老公下車鎖門！馬尾女慘被密封車內「漸進式窒息」…垂死掙扎留駭人手影

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▲▼老公下車鎖門，老婆留車內險窒息身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲消防員破窗急救。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省阜陽市一社區4日發生一起可怕意外。當時，一輛白色奧迪小車停在路邊，突然響起急促、沉悶的拍窗聲。聞訊來到車旁的路人，竟看到車內有一名穿黑衣、綁馬尾的年輕女性正在車內拼命拍窗求生。這時，她表情已經十分痛苦，已經快要窒息暈死。

據《看看新聞》報導，這起意外發生在4日下午13時許。路人發現有人被困車內後，趕緊報案，請求救援。接報案後，消防救援人員急速趕到現場，發現女子坐在車內已經危在旦夕。 

由於車輛密封性較好，女子已經出現缺氧等不適症狀。隨後，消防員馬上對副駕駛窗戶進行破拆，幾十秒後成功打開窗戶。 被救出時女子全臉通紅、已虛脫，當場癱軟在地，隨後被送醫治療。

▲▼老公下車鎖門，老婆留車內險窒息身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老公下車鎖門，老婆留車內險窒息身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

事發時，女子隨老公一起出門。不料，這位粗心老公竟將妻子留在車內後自己下車，還直接鎖上車門辦事去了。妻子困車內，又沒帶手機，這才出現這樣的險情。消防提醒，不管孩子和大人，請勿長時間留在封閉的車內。

網友看後，紛紛傻眼表示，「離婚吧，沒得必要過了」、「所以有人在車裡為什麼要熄火把鑰匙拿走，不是腦子有坑就是故意謀殺」、「A4就算鎖車也能從裡面打開的呀，不知道怎麼回事」。

也有網友建議，「頭枕拔出來可以敲碎玻璃的，或者將後排拉下，後尾箱有逃生把手可以打開逃生，所有的車型都有此設置」、「就算鎖車了，方向盤按下去有車笛聲的」。

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