提前給付保險金！英國保誠人壽宣布：春節不打烊　「3大服務管道」曝光

▲面對春節假期，壽險業者也宣布「不打烊服務」。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

農曆春節將至，英國保誠人壽表示，為了體貼保戶，將提前給付滿期金、生存還本保險金與理賠給付，並特別設置春節服務專線，讓保戶能在春節期間獲得專業客服人員的服務，更安心的保障，也落實「以客為本」的企業理念。

英國保誠人壽去年上線的智能客服「保寶」也將於春節期間繼續堅守工作崗位，為保戶提供親切服務，同時也換上應景的春節服飾，祝福保戶新春大吉鼠來寶。

英國保誠人壽表示，將提前於2020年1月20日前完成給付保戶之滿期金、生存還本保險金給付與理賠給付，讓保戶安心過好年。

▲英國保誠人壽智能客服「保寶」也換上應景的春節服飾。（圖／記者楊絡懸攝）

為確保對所有保戶的服務不會因任何假期而中斷，農曆春節期間服務依舊不打烊，保戶若有任何需要諮詢的服務，將可透過以下3種方式獲得所需服務：

1、智能客服多平台選擇：保戶可以透過官方網站、網路投保網站、LINE@一起好幸福朋友圈、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」，完成所需的服務。

2、保戶e點通數位零時差：保戶也可透過英國保誠人壽「保戶e點通」藉由數位工具體驗24小時零時差的便捷服務。

3、專人接聽立即服務：直接撥打客服專線0809-0809-68，由專業客服人員為保戶服務。

另一方面，許多民眾都會利用春節假期安排家庭旅遊，百忙之中或許忘了投保旅行平安險。透過便捷的網路投保，在出發前1小時即可完成投保，簡單又便利，英國保誠人壽「易遊保旅行平安險」還可額外加保各式交通工具意外險，讓旅行更多一層保障。

英國保誠人壽表示，秉持著「誠心誠意，從聽做起」的品牌承諾，以保戶的權益為優先，持續提供創新與友善的服務，期待客戶一起好幸福。