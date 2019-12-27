　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020雲林好玩一整年　13家雲林特色產業集章抽大獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣政府推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」活動，為了因應行政院已經拍板的秋冬遊補助期限延長至2020年1月底，而「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動則是2020年一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」活動，為了因應行政院已經拍板的秋冬遊補助期限延長至2020年1月底，而「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動則是2020年一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」活動，為了因應行政院已經拍板的秋冬遊補助期限延長至2020年1月底，而「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動則是2020年一整年， 超有誠意推廣秋冬旅遊、行銷雲林國旅市場，讓遊客有充分的時間來雲林深度旅遊。

雲林的特色產業有13家業者自主性加碼辦理「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動，只要遊客個別前往其中5個景點集到5個戳章就可參加抽獎，在2020年6月份與12月個別抽獎一次，其中有寓教於樂的觀光工廠與網美推薦的必拍景點，還有文化氛圍濃厚的特色展館。

2020雲林好好玩 集章抽大獎活動的13家業者分別為，千巧谷牛樂園牧場、悠紙生活館、雅聞峇里海岸、鵝童樂園、佛美神仙故事館、瑞春醬油觀光工廠、西螺延平老街文化館、偶的家戲偶文創園區、御品王朝旅店、良作工場農業文創館、奶奶的熊雙星毛巾故事館、澄霖沉香味道森林館、東遠碾米工廠-第一舞稻館等。

鵝媽媽企業董事長陳宏杰說，鵝童樂園將於1月18日在斗六市嘉東里開幕，是一兼具環保教育、食農教育、遊樂場所綜合的親子遊樂園，邀請全國鄉親來到雲林能夠蒞臨。
御品王朝商旅經理陳韋綾表示，館內另外有加碼，配合旅宿幸運星盤活動，配合星盤序號可補助1000元，如果再加上秋冬補助等於入住一晚僅需1元，也剛好明年鼠年的一元復始，優惠到2020年1月底。

雲林縣政府觀光文化處長陳璧君指出，住雲林送汽車活動從今年9月份開始到2020年1月31日，2萬個名額目前已經額滿了，現在再加碼一萬份名額，為了讓加碼更有意義，連同地方13家業者，旅宿、觀光工廠還有特色產業，再加碼拿出良品與體驗，歡迎大家來雲林遊玩回味無窮。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

【其他新聞】

►免花錢爽玩！特搜雲林11人氣景點　必訪彩虹彎橋、浪漫玫瑰園

►玩起來！雲林台灣好行升級上路　雙路線新增「6大景點」

►最Q乳牛在這！廢棄工廠變身雲林超夯牧場　還有餅乾DIY

►斗南深夜食堂！狗尾雞湯與海鮮熱炒的幸福滋味



ET快訊
快訊／板橋大遠百前「紅色法拉利」碰撞機車！女騎士噴飛急送醫
史上最大工殤事件…RCA等4公司判賠23億　受害者庭外歡呼
「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

以動植物生態為主題　新竹動物園圖書館28日開幕

國民黨團質疑市長黃偉哲行政不中立　籲請台南人用選票說「不」！

新竹市立動物園Reborn 相揪來去新竹公園開趴

2020雲林好玩一整年　13家雲林特色產業集章抽大獎

剛搬來就跌水溝！男子不熟路況騎車自摔　呆坐路邊幸遇警救援

愛的力量安穩的願望　璨揚企業再捐第4部救護車回饋社會

一等士官長退伍投入農業　謝怡宏種出安全茄子…很有成就感

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

毒品防治條例條法修5克才判刑　台南藍軍抨擊這樣的民進黨立委還支持的下去嗎？

雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

以動植物生態為主題　新竹動物園圖書館28日開幕

國民黨團質疑市長黃偉哲行政不中立　籲請台南人用選票說「不」！

新竹市立動物園Reborn 相揪來去新竹公園開趴

2020雲林好玩一整年　13家雲林特色產業集章抽大獎

剛搬來就跌水溝！男子不熟路況騎車自摔　呆坐路邊幸遇警救援

愛的力量安穩的願望　璨揚企業再捐第4部救護車回饋社會

一等士官長退伍投入農業　謝怡宏種出安全茄子…很有成就感

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

毒品防治條例條法修5克才判刑　台南藍軍抨擊這樣的民進黨立委還支持的下去嗎？

雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

手刀搶起來！蔡依林宣布「加開包廂票」　開賣時間曝光

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

中火撤證龍井居民回饋金減少　盧秀燕：市府將代補助權益不受損

發言頻扯性別　高雄市婦權會委員提案「請韓國瑜謹言慎行」

全台唯一鐘樓星巴克！麗寶二期Outlet帶你秒飛義大利　「3大亮點」搶先看

工地圍牆倒塌...2人「慘遭活埋」身軀變形亡！媽醫院悲痛誦經　喚不回兒子命

新年就要花火燦爛！藝術家眼中的「煙火」攝影、繪畫、爆破通通來

《黑澀會》MeiMei罕見剪短瀏海！　「對比舊照」嚇呆：完全2個人欸

國泰證券數位創新商業模式獲肯定　2019年得國內外20項獎項殊榮

陸客在機上用行動電源突爆炸　亞航客機急降越南機場

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

吸毒無罪說　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

台南市國中小聯合觀測日偏食

黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」

毒品防治條例條法修5克才判刑台南藍軍抨擊

新竹湖畔料亭28日全新開幕

士官長退伍投入農業　種出安全茄子

好像鬼打牆！花蓮男山區迷路報警求救　

「愛國家&愛國旗」路跑　全程600公里

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

紙風車劇團到苗栗　山海線立委敬邀

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

男子不熟路況自摔　呆坐路邊幸遇警

更多熱門

相關新聞

黃敏惠錄製MV唱出嘉義美食美景

黃敏惠錄製MV唱出嘉義美食美景

交通部觀光局補助縣市政府「擴大國旅秋冬遊住宿補助」每一期兩千萬元，嘉義市政府與地方旅宿業者聯手拚觀光，目前已申請第四波兩千萬元補助。市長黃敏惠還特地與創作歌手伊恩森等人錄唱《做伙來去踅嘉義》，並將美食、美景都拍進MV畫面裡，25日首次在勇媽-嘉義市長黃敏惠臉書粉絲專頁曝光，要藉由聽覺與視覺的刺激與宣傳，吸引國人秋冬旅遊首選嘉義市。

秋冬補助住雲林加碼抽汽車大獎

秋冬補助住雲林加碼抽汽車大獎

秋冬旅遊補助即將用完　市府再爭取

秋冬旅遊補助即將用完　市府再爭取

葉匡時大讚旅遊補助　下秒變臉「別投英」

葉匡時大讚旅遊補助　下秒變臉「別投英」

誰在創造「福利依賴」　卡年輕人的未來？

誰在創造「福利依賴」　卡年輕人的未來？

關鍵字：

雲林觀光文化處秋冬旅遊補助

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面