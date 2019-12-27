2020雲林好玩一整年　13家雲林特色產業集章抽大獎

▲雲林縣政府推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」活動，為了因應行政院已經拍板的秋冬遊補助期限延長至2020年1月底，而「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動則是2020年一整年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」活動，為了因應行政院已經拍板的秋冬遊補助期限延長至2020年1月底，而「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動則是2020年一整年， 超有誠意推廣秋冬旅遊、行銷雲林國旅市場，讓遊客有充分的時間來雲林深度旅遊。

雲林的特色產業有13家業者自主性加碼辦理「2020雲林好好玩 集章抽大獎」活動，只要遊客個別前往其中5個景點集到5個戳章就可參加抽獎，在2020年6月份與12月個別抽獎一次，其中有寓教於樂的觀光工廠與網美推薦的必拍景點，還有文化氛圍濃厚的特色展館。

2020雲林好好玩 集章抽大獎活動的13家業者分別為，千巧谷牛樂園牧場、悠紙生活館、雅聞峇里海岸、鵝童樂園、佛美神仙故事館、瑞春醬油觀光工廠、西螺延平老街文化館、偶的家戲偶文創園區、御品王朝旅店、良作工場農業文創館、奶奶的熊雙星毛巾故事館、澄霖沉香味道森林館、東遠碾米工廠-第一舞稻館等。

鵝媽媽企業董事長陳宏杰說，鵝童樂園將於1月18日在斗六市嘉東里開幕，是一兼具環保教育、食農教育、遊樂場所綜合的親子遊樂園，邀請全國鄉親來到雲林能夠蒞臨。

御品王朝商旅經理陳韋綾表示，館內另外有加碼，配合旅宿幸運星盤活動，配合星盤序號可補助1000元，如果再加上秋冬補助等於入住一晚僅需1元，也剛好明年鼠年的一元復始，優惠到2020年1月底。

雲林縣政府觀光文化處長陳璧君指出，住雲林送汽車活動從今年9月份開始到2020年1月31日，2萬個名額目前已經額滿了，現在再加碼一萬份名額，為了讓加碼更有意義，連同地方13家業者，旅宿、觀光工廠還有特色產業，再加碼拿出良品與體驗，歡迎大家來雲林遊玩回味無窮。

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