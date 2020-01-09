新北比漾廣場、環球購物中心春節「耍可愛」　鼠年福袋，巨型扭蛋都出爐

▲比漾廣場、環球購物中心均推春節檔期優惠與福袋。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

今年農曆年落在1月底，新北地區百貨包括比漾廣場、環球購物中心均釋出新春福袋訊息，今年不約而同在春節檔期主打可愛風，比漾廣場請到藝術家洪偉棠設計主視覺與新春福袋，且與安達窯合作推出鼠年撲滿；環球購物中心中和店則推出「巨型扭蛋機」吸眼球，內有多款角落小夥伴公仔讓民眾一開春就療癒。

春節檔期比漾廣場從1／9至1／19期間，全館指定品牌累積消費滿3,000元送200元抵用券；滿6,000送400元抵用券；珠寶區/萬寶龍當日累積消費滿1萬元送500抵用券。並同步開放春節福袋預購，限量35份，最大獎為市價5,990元的雙氣旋智能除螨清淨機、市價2,850元的真愛密碼許願骨金銀配項鍊。

環球購物中心從1／16至2／12期間，刷聯名卡當日單筆滿1,688元，可獲限量168元抵用券，另針對特定12家銀行信用卡，在Global Mall新北中和、桃園A8及屏東市當日單卡累計滿5,000元，最高可享100元抵用券。此外，新北中和、桃園A8及屏東店持GMpay付款，綁定6大指定銀行累積消費滿5,000元送200元抵用券。

另環球購物中心今年分別在線上、線下推出「金鼠迎春福袋」，新北中和於1／17至1／23日限量888個福袋，會員憑當日累積消費滿2,000元之發票，即可以現金500元購買福袋，最大獎包括價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值58,800元的TAKASIMA高島愛舒服時尚小沙發、價值41,900元的SAMSUNG 65吋4K智慧聯網電視等，全台總計1,500個。

而新北中和更打造3公尺高的獨家「福蛋機」，即起至2／8快閃推出，內有包括價值上千元的日本角落小夥伴公仔娃娃、收納椅、拉拉熊冰雪公仔娃娃、柴犬公仔或是小小兵娃娃，單次扭蛋金額為300元。