藍綠對決！羅文嘉5度輔選彰化陳秀寶　柯呈枋有王惠美站台

▲彰化縣長王惠美為柯呈枋站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

投票倒數2日，彰化第一選區藍綠對決戰鼓聲聲催，國民黨在彰化唯一一席現任立委柯呈枋競選連任不敢大意，一大早便與縣黨部主委及鎮長站在街頭拜票，下午則是由縣長王惠美領軍站台，晚上還要舉辦團結之夜，而民進黨秘書長羅文嘉則是5度來到彰化為陳秀寶輔選站台，兩方人馬隔空較勁，都號召青年返鄉投票。

▲民進黨秘書長羅文嘉5度南下為陳秀寶站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

柯呈枋從清晨7時，與縣黨部主委張曼莉、和美鎮長阮厚爵及志工， 6鄉鎮有近百處路口由鄉鎮長、代表、各村里長帶領，同步舉牌拜票，其中和美鎮32里就有40處民眾自動站到路口舉牌向鄉親拜票；柯呈枋表示，將努力衝刺到最後一刻，爭取勝利。

▲柯呈枋與和美鎮長阮厚爵與主委張曼莉站在路口拜票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張曼莉與阮厚爵都對柯呈枋的選情深具信心，但異口同聲強調一定不能鬆懈，要堅守到最後投票日。下午則是由縣長王惠美從鹿港區車隊遊行，陪同拜票，晚間也在鹿港舉辦團結之夜，而明天的選前之夜柯呈枋則是從和美總部出發號召千人團結大遊行。

而南下輔選的羅文嘉強調，從登記以來，他已經到陳秀寶的選區第5次，可見這區的選情一定要顧住，「拜託所有鄉親在最後三張票，就是拒絕買票、集中選票以及返鄉投票。」

▲民進黨秘書長羅文嘉5度南下為陳秀寶站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

羅文嘉也說，如果想改變彰化選風和地方政治文化，所有年輕朋友無論是在外就學、工作，請務必禮拜六回到回到彰化，投給彰化在地的女兒、和你們一樣愛這個土地，清白、專業的陳秀寶，「在最後關頭，陳秀寶需要你回家來，台灣也需要你回來。」陳秀寶則是在鹿港文武廟前舉辦選前之夜晚會。

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