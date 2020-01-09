「伍力全開、原鄉同行」　潘孟安車掃原鄉力挺伍麗華

▲屏東縣長潘孟安9日陪同民進黨提名山地原住民區域立委候選人伍麗華展開全天車掃大行動「伍力全開，原鄉同行」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020大選倒數兩天，屏東縣長潘孟安9日陪同民進黨提名山地原住民區域立委候選人伍麗華展開全天車掃大行動「伍力全開，原鄉同行」，上午八點從牡丹出發，一路掃到晚上七點不停歇，途經獅子、春日、來義、泰武、瑪家、霧台、三地門，掃遍屏東原住民鄉鎮，展現全心全意為屏東原住民拚一席的決心。

在沒有特別動員的情況下，車掃沿途仍吸引熱情民眾加油打氣，甚至有原民朋友從芒果園衝出吶喊「伍麗華第一名」，也有媽媽們拿出鍋碗瓢盆助力，比出「1號」手勢，讓伍麗華倍感溫馨。

潘孟安指出，在現任的山地原住民立委中，有人只顧政黨、個人利益，忽視部落權益，完全不替族人發聲，根本就是失格的立委，無法代表台灣的原住民，大家一定要用選票下架他們！

他強調，把票投給真正想為原住民做事的1號伍麗華，讓屏東留住一席原住民立委，才能替族人服務！

伍麗華說，以前原住民只能替縣長拜票，這一次換縣長爲我們掃街拜票，不只是感謝，更多的是感動。「藍綠擺兩邊，族人利益最優先」在為數已不多的族人之中，團結是我們唯一能走的路，請支持大家支持身影一直都在部落的伍麗華。

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