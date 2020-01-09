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屏北立委候選人葉壽山　屏北11鄉市大掃街拜票籲請支持

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▲屏北立委候選人葉壽山卯足全力，9日以車隊方式展開屏北11個鄉市的大掃街拜票，籲請支持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏北立委候選人葉壽山卯足全力，9日以車隊方式展開屏北11個鄉市的大掃街拜票，籲請支持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

選戰進入最後短兵相接，屏北立委候選人葉壽山卯足全力，9日以車隊方式展開屏北11個鄉市的大掃街，沿途經過客家鄉，由縣議員宋麗華陪同，以客家話向鄉親問候，大力推薦立委1號葉壽山。

葉壽山則示，每張選票都是改變屏東改變國家命運的關鍵的一票，呼籲鄉親11日一定要去投票，立委請支持一定可當大家靠山的1號葉壽山。

葉壽山今天上午7時，就在屏東市廣東路與民生路口拜票，許多晨間運動的市民，更是紛紛加入站路口行列，有選民心疼葉壽山連日在路口拜票實在辛苦，更擔心他連月彎腰拜票，一定要好好保護腰椎避免受傷，同時傳授一些護腰緩解保健秘方。

葉壽山表示，雖然選情陷入膠著苦戰，但是看到愈來愈多鄉親願意勇敢站出來力挺，也讓他能愈戰愈勇愈有信心。他呼籲鄉親，屏東要改變國家要發展，人人要過好日子，只有投下神聖一票，才是給自己給家人最大的保障，立委請支持1號葉壽山，壽山保證當大家的靠山。

葉壽山競選總部指出，今天選舉行程全力進行車隊掃街，上午從總部出發，經長治、鹽埔、高樹等鄉，下午再繞回鹽埔、里港、九如返回屏東市。選戰最後一天，今晚7時在屏東市慈鳳宮前，舉辦選前之夜晚會，歡迎鄉親到時踴躍前往，給葉壽山最溫暖的支持。

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