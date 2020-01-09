農民憂「反滲透法」影響水果銷陸　陸委會：別被不實報導迷惑

▲台灣銷路水果大多從廈門同益碼頭上岸。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／台北報導

廈門海關日前在多批台灣水果中檢驗到有害生物，已進行銷毀及退運，有學者認為是陸方打擊民進黨的手段，還有農民關心「反滲透法」過關後，未來農產銷陸都會受影響。陸委會發言人邱垂正9日表示，「反滲透法」是為了讓國人可放心做生意而立法，正常兩岸交流都不會受影響，「國人不用過度擔心，也不要被不實報導所刻意營造的恐懼所迷惑。」

▼大陸超市中的台灣蓮霧。

邱垂正指出，從台灣輸至大陸的水果，確實有多批在廈門被海關查驗出有害生物，經洽農委會防檢局了解，去年銷到大陸的17000多批水果中，只有8件被查出有害生物，占比為0.05％，依照出口的批數來看，被檢出有害之比例相當的低，情況還算正常。

此外，也有農民憂心「反滲透法」會影響蔬菜、水果銷往大陸，因大陸許多盤商都具有政協的身份。邱垂正表示，「反滲透法」是針對境外敵對勢力滲透干預的不法行為，不觸及一般正常兩岸交流，「國人從事與中國大陸有關活動，如銷售農產品到大陸，本意就是為了賺錢，『反滲透法』可以防止大陸要脅農民，遂行其政治目的，有這部法律反而可以讓國人放心做生意，外界顯然未能充分了解『反滲透法』內容及意涵，才有這種莫名的憂心。」

▼陸委會發言人邱垂正。



邱垂正指出，政府鼓勵支持兩岸正常有序交流，有了「反滲透法」，就可以防範境外敵對勢力的政治黑手介入，讓交流可以更單純化，確保國人可放心從事交流活動。

邱垂正強調，《反滲透法》是在最小必要範圍內進行規範，補充現行法律之不足，行為人必須有主觀犯意，受境外敵對勢力的指示、委託、資助，從事滲透的不法行為，才會被處罰，「『反滲透法』的目的是保障國人安居樂業，強化國家安全與民主防衛機制，國人不用過度擔心，也不要被不實報導所刻意營造的恐懼所迷惑。」