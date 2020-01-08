農漁產品外銷大陸觸反滲透法？農委會：兩岸正常農業交流不受影響

▲反滲透法過了，卻盛傳農漁民的產品外銷到大陸恐有違法情形。（示意圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院去年12月31日三讀通過「反滲透法」，但近來盛傳此法將讓農漁民產品外銷到大陸恐有違法情形。農委會今（8日）下午特別召開記者會強調，兩岸正常農業交流及貿易，不涉反滲透法，要農漁民可以安心。

農委會說明，兩岸正常農業交流不涉及反滲透法規範的違法事項，我國農、漁民與大陸所進行的農漁產品買賣及農業交流，是屬兩岸間正常農產品貿易、交流，不會受到該法的影響。大陸是台灣重要的農產品出口市場，將持續協助外銷業者辦理相關參展拓銷活動，及推動台灣農產品電子商務等，並建立台灣農產品優質、健康、安全品牌形象，另結合大陸通路舉辦台灣蔬果節等多元拓銷活動，目前出口訂單多屬正常商業通路，實績持續成長。

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對於近日一有「強推反滲透法，賣魚到大陸恐觸法」、「農特產銷陸將惹無限麻煩」等消息，農委會表示，這讓我國農、漁民擔憂「反滲透法」實行後與大陸的農業貿易將有影響。農委會副主委陳添壽今出面嚴正聲明，這些都是揣測性言論並與事實相違背，請外界勿再以訛傳訛，傳播錯誤訊息，並重申，「反滲透法」是為反滲透行為，並非反交流行為，兩岸正常的農產品貿易及農業交流絕不會受到任何影響，請農、漁民朋友放心。

