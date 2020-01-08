國民黨再批「反滲透法」　陳明通：在野黨應與執政黨團結防滲

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記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立院黨團8日召開座談會，再度批評「反滲透法」為綠色恐怖，不只影響兩岸交流，還有「亂扣紅帽子」嫌疑，已達違憲程度。為回應質疑，內政部同日與陸委會、法務部共同召開記者會，陸委會主委陳明通指出，反滲透法是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。

陳明通表示，以陸委會的立場，反滲透法是導正兩岸正常交流，降低來自於北京政治企圖的滲透干預作為，反滲透法防範境外敵對勢力透過在地協力者，進行違法遊說、從事競選活動、破壞集會遊行、捐贈政治獻金等行為，「這些行為本來就是現行法律所禁止的不法行為，反滲透法是要守護這5項民主政治的核心內涵。」

▼陸委會主委陳明通說明反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）



陳明通提到，反滲透法只處罰故意行為，不處罰過失，而且必須有「滲透作為」加上「不法行為」，才會成為處罰的對象，不會容易入人於罪，「外界所謂『包山包海』、『綠色恐怖』都是過度渲染，言過其詞。」

陳明通說，部分政黨的學者專家們認為反滲透法破壞兩岸交流，其實是歸錯因、怪錯對象，「中共於去年元月2日片面提出『兩制』台灣方案，加速推進統一的進程，我們政府一直都是在守護台灣的主權，大家應該去思考為何中共領導人在政治上有如此的急迫感。」

陳明通還說，對於北京積極遂行其政治目的，台灣身處民主陣營的第一線，全世界都關注北京的對台滲透作為，政府不能視而不見，「在野黨應該與執政黨團結起來，共同防範中共的滲透行為，導正兩岸交流秩序，這才是國家『忠誠』反對黨應有的表現。」

▼「反滲透法」在立院三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



對於外界對於反滲透法影響兩岸各面向交流的擔憂，陳明通說明，反滲透法是導正交流秩序，保障兩岸正常交流，像台商到中國大陸做生意的本意就是為了賺錢，同時也為中國大陸繁榮經濟、創造工作機會，反滲透法可以防止中共要脅台商遂行其政治目的，讓台商放心做生意。

陳明通也指出，台生拿中國大陸獎學金並不會涉及反滲透法，因為獎學金的本意是要鼓勵學生專心念書，如果中共頒給獎學金卻變成要學生捐助政治獻金給特定候選人，學生當然可以拒絕，反滲透法讓學生專心念書有保障。

▼民間團體在立院外抗議「反滲透法」。（圖／記者羅志華攝）



對於兩岸宗教交流恐受影響的擔憂，陳明通表示，無論是拜媽祖、玄天上帝或關公，反滲透法讓宗教交流回歸正常，拒絕夾帶政治目的。

對於陸配團體擔心赴陸探親受招待，回台灣後可能遭到法辦，陳明通則強調「不管是娘家或婆家都是家」，陸配回鄉敘舊、甚至與當地的官員有所會面接觸，都是人之常情，只要沒有受滲透從事不法行為，並不會因此就有罪，不需要擔心。

對於「亂扣紅帽子」的質疑，陳明通解釋，依反滲透法的規定，各級行政機關只有舉發權，必須移請檢調偵辦，個案認定則是法院的權責，會經過三級三審制，涉及刑事責任是非常嚴謹的事情，一定會經過司法機關嚴謹的蒐證調查，「台灣是民主開放的社會，而且權力分立，更有媒體輿論「第四權」的監督，行政部門若濫訴就會面臨社會壓力，不會有濫權的情況。」

▼新黨黨主席郁慕明、立委候選人邱毅在立院外抗議「反滲透法」。（圖／記者林敬旻攝）

