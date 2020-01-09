遭攻擊存款少　張宏陸公佈照顧癱母事實

▲面對國民黨立委候選人林國春家戶投遞文宣，指稱「張宏陸存款少，這樣的立委您相信嗎？」，讓張宏陸召開記者會，公佈十多年來照顧癱母沈重、卻無怨無悔的負擔。

圖、文／張宏陸競選辦公室提供

選前2天，由於國民黨立委候選人林國春家戶投遞文宣，指稱「張宏陸存款少，這樣的立委您相信嗎？」，讓張宏陸不得不在今(9)日召開記者會，公佈十多年來照顧癱母沈重、卻無怨無悔的負擔，他並感嘆，這不是一個有投資經營事業的民代林國春可以體會的。

張宏陸沈痛的表示，林國春對他的攻擊與抹黑無所不用其極，從引用錯誤的數據打蘇貞昌虧欠新北、到利用司法已還他清白的案件，也就是退警的不實抹黑，在網路群組四處散播、現在又四處樹立「權貴張宏陸存款只有12,955，這樣的立委您相信嗎？」的看板，甚至在選前3天，將這些內容做成文宣，家戶投遞。

原本不想把家中私人情事公佈，但張宏陸說，林國春愈是抹黑攻擊，他就愈要說清楚講明白，他的母親已癱瘓長達十餘年的時間，身為長子，為了讓媽媽得到更好的照顧，每年百餘萬的支出，是他沈重且無怨無悔的負擔，加上還有小孩要扶養、選區服務的開支，這是他存款這麼少的最主要原因。

張宏陸最後感性的說，照顧媽媽是天經地義的事，沒什麼好拿來說嘴的，但是他不想讓自己的人格受到任何的扭曲攻擊，才會把母親癱瘓的事向大眾說明，希望選民能夠瞭解事實的真相。